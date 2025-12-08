18+
08.12.2025, 12:51

Неразгаданная авиакатастрофа ХХI века: что стало с таинственно исчезнувшим малазийским Boeing 777

Новости Мира

8 марта 2014 года вошло в историю авиации как день одной из самых загадочных катастроф XXI века. Малазийский Boeing 777−200ER авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс из Куала-Лумпура в Пекин, исчез в небе над Южно-Китайским морем спустя всего сорок минут после взлёта. На борту находились 227 пассажиров и 12 членов экипажа, но точное место катастрофы и причины трагедии до сих пор остаются неизвестными, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny.

Фото: кадр YouTube
Фото: кадр YouTube

Необъяснимый маршрут самолёта

После того как связь с лайнером была потеряна, он продолжал полёт ещё около семи часов. Данные военных радаров показали, что самолет сделал резкий разворот, пересёк Малаккский пролив и направился на юг Индийского океана. Последний раз Boeing был зафиксирован у Никобарских островов. Позднее обломки судна находили у берегов Африки, однако их связь с основным местом катастрофы не была окончательно подтверждена.

Пассажиры под пристальным вниманием следствия

Пассажиры рейса представляли 14 стран, большинство из них — граждане Китая. Единственным россиянином на борту оказался иркутский предприниматель Николай Бродский. Следователи изначально обратили внимание на двух пассажиров: 18-летнего иранца Пурию Нур Мохаммада Мердада и 29-летнего Сейеда Мохаммеда Реза Делавара. Оба летели по украденным паспортам и были числятся в базе Интерпола.

Однако дальнейшее расследование показало, что Мердад направлялся к матери в Германию, чтобы просить политическое убежище. Использование поддельных документов было попыткой избежать депортации, а не частью плана по угону самолёта.

Подозрения на экипаж

Следствие также обратило внимание на командира лайнера, 53-летнего Захари Ахмада Шаха. Опытный пилот с 33-летним стажем находился в депрессивном состоянии после развода.

Некоторые версии предполагают, что авария могла быть связана с действиями второго пилота, 27-летнего Фарика Абдула Хамида. Он был известен тем, что часто приглашал в кабину молодых пассажирок из Европы, что, по мнению экспертов, могло оказать влияние на события того вечера. Последнее, что услышали диспетчеры перед исчезновением самолёта, было «спокойной ночи» — спокойной фразой, за которой скрывается одна из самых загадочных страниц современной авиации.

