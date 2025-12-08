18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
08.12.2025, 13:55

Послал к черту шоубиз: как сейчас живёт чеченский внук Пугачёвой Дени Байсаров

Новости Мира 0 1 170

Внук легендарной российской певицы Аллы Пугачёвой, Дени Байсаров, ведёт малоизвестную, но насыщенную жизнь. В отличие от большинства «звёздных наследников», он избрал путь личной самостоятельности, делая акцент на образовании и социальных проектах, а не на публичности, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny.

Фото: ВК/страница Дени Байсарова
Фото: ВК/страница Дени Байсарова

Роман родителей и сложное детство

В 1997 году стало известно о романе Кристины Орбакайте с чеченским бизнесменом Русланом Байсаровым, а в 1998 году родился их сын Дени. Вскоре появились сообщения о проблемах в семье — Байсарова обвиняли в чрезмерной ревности к возлюбленной. В 2001 году пара рассталась, и судьба ребёнка оказалась в центре громкого скандала. СМИ писали, что Дени якобы насильно увезли в Чечню, однако Алла Пугачёва приложила все усилия, чтобы вернуть внука. Отец стремился воспитывать сына в духе мусульманских традиций, что шло вразрез с представлениями певицы о детстве.

В итоге родители нашли компромисс: Дени остался с матерью в Москве, но каникулы проводил с отцом. Его детство прошло между московской роскошью и патриархальной Чечнёй, что сформировало в нём уникальный жизненный опыт.

Кадетский корпус и формирование характера

В шестнадцать лет Дени поступил в Центароевский кадетский корпус, где столкнулся с жёсткой дисциплиной, ранними подъёмами и правилами казармы. Эти годы научили его ответственности и самостоятельности. Юноша осознал, что настоящая сила не в громкой фамилии, а в личных поступках и внутренней стойкости.

Учёба за границей и социальные проекты

После завершения кадетской подготовки Дени продолжил образование на подготовительных курсах в Оксфорде, а в 2021 году получил степень магистра в бизнес-школе Чикагского университета. Во время учёбы в Лондоне он открыл студию арт-терапии, где проводились бесплатные мастер-классы для детей с особенностями развития. Эта деятельность помогала детям обрести радость и уверенность в себе, одновременно формируя у Дени навыки организации и лидерства.

Собственная карьера и независимость

В 2021 году Дени вернулся в Москву и запустил агентство по организации праздников, чему активно способствовал его отец. Несмотря на близость к знаменитой семье, молодой человек предпочитает сохранять приватность и строить карьеру самостоятельно. Сегодня о его деятельности известно немного, но ясно одно: Дени стремится доказать, что личные достижения важнее наследственной славы.

6
0
0
Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

