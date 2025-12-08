Ведущий «Дождя» объявлен в розыск

Ведущего телеканала «Дождь» (признан Минюстом иноагентом и нежелательной в РФ организацией) Дениса Катаева (признан в РФ иностранным агентом) объявили в розыск. Об этом говорится в электронной базе министерства внутренних дел (МВД) России, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

Причины розыска пока не уточнены

На данный момент в официальной информации МВД не указана конкретная статья, по которой возбуждено дело против журналиста. Ранее агентство РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщало, что Катаев подозревается в уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента.

История статуса иностранного агента

Министерство юстиции России включило Катаева в реестр иностранных агентов в сентябре 2023 года. До этого журналист работал на российском телеканале «Дождь», который признан Минюстом РФ нежелательной организацией. В настоящее время он сотрудничает с французскими СМИ.

Судебные разбирательства

В январе 2025 года Катаев пытался оспорить свой статус иностранного агента в суде, требуя исключить себя из соответствующего реестра. Журналист настаивал, что такой статус наносит ущерб его репутации и дискредитирует профессиональную деятельность. Однако суд отклонил его иск, посчитав доводы неудовлетворительными.

Возможные последствия

Объявление Катаева в розыск может иметь серьёзные юридические последствия, учитывая его статус иностранного агента и потенциальные обвинения в уклонении от обязанностей. Ранее СМИ отмечали, что ограничения для иноагентов включают необходимость регулярной отчётности и соблюдение ряда строгих юридических обязательств.