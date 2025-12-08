Доктор Мясников заявил, что у бездумно пьющих воду людей «нет мозгов»

Врач и телеведущий Александр Мясников выразил резкую позицию по поводу популярной тенденции пить как можно больше воды. По его словам, многие люди воспринимают такие рекомендации буквально и начинают употреблять воду в чрезмерных количествах, не учитывая индивидуальные потребности организма, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.
Мясников отметил, что сегодня многие публичные личности продвигают идею обязательного употребления двух и более литров воды в день. Однако, подчеркнул врач, это универсальное правило нередко вводит людей в заблуждение.
Он резко высказался о тех, кто слепо доверяет модным советам: многие, услышав рекомендацию пить больше воды, автоматически увеличивают объем жидкости — иногда значительно превышая условные два литра, «пьёте ещё и с запасом», заявил врач.
Доктор напомнил, что значительная часть суточной потребности в жидкости покрывается за счёт пищи — в среднем около одного литра. Поэтому бездумное увеличение потребления воды может привести к нарушениям баланса солей в организме.
Мясников предупредил, что при употреблении трёх литров воды и более концентрация солей в организме может заметно снизиться. Это приводит к неприятным проявлениям, таким как:
судороги,
головные боли,
чувство усталости.
Особо опасным он назвал дефицит натрия — в отдельных случаях он способен вызвать тяжёлые и даже необратимые последствия.
Ранее врач-нейроэндокринолог, доцент кафедры эндокринологии РНИМУ им. Пирогова Юрий Потешкин также отмечал, что тело человека самостоятельно регулирует потребность в воде. По словам специалиста, чувство жажды — надёжный механизм, который сигнализирует, когда и сколько необходимо пить.
