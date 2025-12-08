18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
08.12.2025, 17:03

Доктор Мясников заявил, что у бездумно пьющих воду людей «нет мозгов»

Врач и телеведущий Александр Мясников выразил резкую позицию по поводу популярной тенденции пить как можно больше воды. По его словам, многие люди воспринимают такие рекомендации буквально и начинают употреблять воду в чрезмерных количествах, не учитывая индивидуальные потребности организма, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: Пресс-служба «России 1»
Фото: Пресс-служба «России 1»

«Не два литра, а с запасом»: в чем ошибка моды на обильное питьё

Мясников отметил, что сегодня многие публичные личности продвигают идею обязательного употребления двух и более литров воды в день. Однако, подчеркнул врач, это универсальное правило нередко вводит людей в заблуждение.

Он резко высказался о тех, кто слепо доверяет модным советам: многие, услышав рекомендацию пить больше воды, автоматически увеличивают объем жидкости — иногда значительно превышая условные два литра, «пьёте ещё и с запасом», заявил врач.

Организм получает воду не только из питья

Доктор напомнил, что значительная часть суточной потребности в жидкости покрывается за счёт пищи — в среднем около одного литра. Поэтому бездумное увеличение потребления воды может привести к нарушениям баланса солей в организме.

Опасность снижения уровня натрия: судороги, усталость и другие симптомы

Мясников предупредил, что при употреблении трёх литров воды и более концентрация солей в организме может заметно снизиться. Это приводит к неприятным проявлениям, таким как:

  • судороги,

  • головные боли,

  • чувство усталости.

Особо опасным он назвал дефицит натрия — в отдельных случаях он способен вызвать тяжёлые и даже необратимые последствия.

Организм сам подсказывает норму

Ранее врач-нейроэндокринолог, доцент кафедры эндокринологии РНИМУ им. Пирогова Юрий Потешкин также отмечал, что тело человека самостоятельно регулирует потребность в воде. По словам специалиста, чувство жажды — надёжный механизм, который сигнализирует, когда и сколько необходимо пить.

