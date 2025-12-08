Почему детей старше 13 лет воспитывать бесполезно, рассказал психолог

Психологи отмечают, что существует определённый возраст, после которого привычные методы родительского влияния начинают терять эффективность. Этот период связан с глубокими психологическими изменениями в сознании подростка, которые формируют его личность и взгляды на мир, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny.
Хотя термин «кризис» может звучать пугающе, на деле он лишь отражает естественные закономерности взросления. Пропустить эти этапы невозможно без последствий для отношений между родителем и ребёнком.
Считается, что примерно с 13 лет начинается серьёзная трансформация психики. Подросток выстраивает собственную систему ценностей и взглядов, которая постепенно отдаляет его от родительских установок.
До этого возраста семья активно влияет на привычки и мировоззрение ребёнка. После 13 лет влияние родителей заметно ослабевает, уступая место друзьям, сверстникам и внешнему окружению.
Психолог Гульнара Дощанова из перинатального центра Алматы поясняет:
«Детей старше 13 лет воспитывать бесполезно. В этом возрасте развивается самосознание, формируются характер и ценности. Если до этого момента родители не поняли, что воспитывать — значит не подавлять волю, а поддерживать, неизбежен классический конфликт «отцов и детей». Подросток начинает скрывать свои переживания и может подражать сомнительным примерам из окружения, что чревато антисоциальным поведением».
Исследователи психики человека выделяют несколько ключевых принципов возрастных кризисов:
Каждая стадия развития уникальна и имеет свои особенности.
Кризисные моменты — это закономерный процесс, а не отклонение.
Через переломные этапы формируется способность справляться с жизненными трудностями.
Возраст 10−12 лет отличается высокой восприимчивостью к внешним воздействиям.
В этот период увеличивается число необдуманных действий и эмоциональных всплесков.
С наступлением подросткового возраста внимание ребёнка смещается с семьи на друзей и сверстников. Мнения окружения начинают иметь большее значение, чем родительские наставления.
Игнорирование этого факта может привести к эмоциональной изоляции, дефициту близости и внутренним переживаниям.
Психологи советуют сохранять контакт с ребёнком даже тогда, когда кажется, что он возводит стену непонимания. Главное — не авторитарность, а чуткость и готовность к диалогу.
