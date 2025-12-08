Почему детей старше 13 лет воспитывать бесполезно, рассказал психолог

Психологи отмечают, что существует определённый возраст, после которого привычные методы родительского влияния начинают терять эффективность. Этот период связан с глубокими психологическими изменениями в сознании подростка, которые формируют его личность и взгляды на мир, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny.

Фото: stock.adobe.com

Хотя термин «кризис» может звучать пугающе, на деле он лишь отражает естественные закономерности взросления. Пропустить эти этапы невозможно без последствий для отношений между родителем и ребёнком.

Формирование внутреннего стержня

Считается, что примерно с 13 лет начинается серьёзная трансформация психики. Подросток выстраивает собственную систему ценностей и взглядов, которая постепенно отдаляет его от родительских установок.

До этого возраста семья активно влияет на привычки и мировоззрение ребёнка. После 13 лет влияние родителей заметно ослабевает, уступая место друзьям, сверстникам и внешнему окружению.

Психолог Гульнара Дощанова из перинатального центра Алматы поясняет:

«Детей старше 13 лет воспитывать бесполезно. В этом возрасте развивается самосознание, формируются характер и ценности. Если до этого момента родители не поняли, что воспитывать — значит не подавлять волю, а поддерживать, неизбежен классический конфликт «отцов и детей». Подросток начинает скрывать свои переживания и может подражать сомнительным примерам из окружения, что чревато антисоциальным поведением».

Научный взгляд на кризисы развития

Исследователи психики человека выделяют несколько ключевых принципов возрастных кризисов:

Каждая стадия развития уникальна и имеет свои особенности.

Кризисные моменты — это закономерный процесс, а не отклонение.

Через переломные этапы формируется способность справляться с жизненными трудностями.

Возраст 10−12 лет отличается высокой восприимчивостью к внешним воздействиям.

В этот период увеличивается число необдуманных действий и эмоциональных всплесков.

Переориентация на внешний мир

С наступлением подросткового возраста внимание ребёнка смещается с семьи на друзей и сверстников. Мнения окружения начинают иметь большее значение, чем родительские наставления.

Игнорирование этого факта может привести к эмоциональной изоляции, дефициту близости и внутренним переживаниям.

Психологи советуют сохранять контакт с ребёнком даже тогда, когда кажется, что он возводит стену непонимания. Главное — не авторитарность, а чуткость и готовность к диалогу.