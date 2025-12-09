Миллион за нового гражданина: Путин сообщил о повышении выплат при рождении ребенка

С 1 января 2026 года работодатели смогут предоставлять сотрудникам выплаты при рождении ребенка в размере до 1 миллиона рублей . Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: br.pinterest.com

Президент объявил о рекордном повышении выплат

Особенность выплаты заключается в том, что она не будет облагаться налогом на доходы физических лиц (НДФЛ) и страховыми взносами, что делает её максимально выгодной для семей.

Ранее выплаты были значительно скромнее

До введения новых правил максимальная сумма корпоративной выплаты составляла всего 50 тысяч рублей, отмечает пресс-служба Кремля. Повышение в 20 раз отражает стремление государства стимулировать демографический рост через участие бизнеса.

Корпоративный демографический стандарт как инструмент поддержки семей

В 2025 году в России был введен корпоративный демографический стандарт, который нацелен на активное участие работодателей в улучшении демографической ситуации.

Президент подчеркнул, что стандарт позволяет компаниям вносить ощутимый вклад в поддержку семей и повышение рождаемости, одновременно укрепляя социальную ответственность бизнеса.

Призыв к бизнесу: социальная ответственность превыше всего

Владимир Путин призвал руководителей компаний активно использовать новые возможности, предоставляемые законодательством, и руководствоваться принципами социальной ответственности.