95-летняя бабушка встала из гроба спустя 6 дней после прощания и пошла на кухню готовить еду

События, которые произошли в китайском городе Бэйлю, выглядят как сцена из фильма ужасов, но на самом деле это реальная история, которая потрясла местных жителей. 95-летняя Ли Сюфэн после тяжёлого падения была признана мёртвой, но спустя шесть дней удивила соседей, появившись живая и невредимая, сообщает Lada.kz со ссылкой на Mirror .

Фото: mirror.co.uk

Падение и «смерть»

Ли Сюфэн получила серьёзную травму головы после падения в собственном доме. Её сосед Чэнь Цинъван, который заботился о женщине и приносил ей еду каждый день, обнаружил её без сознания.

«Я попытался разбудить её. Проверил дыхание — его не было. Но тело оставалось тёплым», — вспоминает Чэнь.

Не сумев убедиться в её жизни, сосед принял трагическое решение: по местным традициям тело положили в гроб на несколько дней, чтобы близкие могли проститься.

Неожиданное пробуждение

За сутки до запланированных похорон Чэнь пришёл проверить дом и был потрясён: гроб был пуст. Местные жители начали поиски, подозревая кражу или нечто странное. Однако через несколько минут выяснилось, что Ли Сюфэн спокойно сидит на кухне и готовит себе еду.

«Я долго спала. Проснулась из-за голода и решила приготовить что-нибудь. Долго толкала крышку гроба, пока не выбралась», — рассказала женщина.

Соседи испытали настоящий шок, ведь никто не ожидал, что пенсионерка может вернуться к жизни после того, как её уже считали мёртвой.

Медицинское объяснение

Врачи объяснили произошедшее состоянием, известным как «мнимая смерть». В этом состоянии дыхание и сердцебиение становятся практически незаметными, но тело остаётся тёплым и живым.

Несмотря на счастливый исход, происшествие имело свои последствия. Пока Ли Сюфэн находилась в гробу, соседи соблюдали традицию и сожгли её личные вещи, считая, что они должны сопровождать её в загробном мире.

Реакция общества

История 95-летней «воскресшей» бабушки вызвала бурю эмоций в местном сообществе. Одни восхищались её силой и выживанием, другие обсуждали трагические последствия строгого соблюдения традиций, которые могут привести к потере личных вещей и воспоминаний.

Эта невероятная история напоминает о том, что жизнь иногда преподносит настоящие чудеса, а традиции — важны, но порой требуют пересмотра.