18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
514.74
599.36
6.71
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
09.12.2025, 11:08

Зарплаты грузчиков в России резко выросли

Новости Мира 0 433

По данным рекрутингового сервиса HeadHunter, профессия грузчика в России переживает настоящую трансформацию: средний доход специалистов растет, а сами вакансии становятся технологичнее и требовательнее, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: Яндекс Карты
Фото: Яндекс Карты

Рекордные зарплаты по регионам

Согласно итогам 11 месяцев 2025 года, средняя предлагаемая зарплата грузчиков достигла 59,9 тыс. рублей, что на 10% выше, чем год назад. В отдельных регионах ставки заметно превышают средний уровень:

  • Камчатский край — 80 тыс. рублей

  • Москва — 79,7 тыс. рублей

  • Магаданская область — 77,3 тыс. рублей

  • Сахалин — 77 тыс. рублей

  • Московская область — 75,9 тыс. рублей

Некоторые вакансии предлагают доход свыше 100 тыс. рублей, что делает профессию весьма привлекательной для соискателей.

Востребованность грузчиков бьет рекорды

Грузчики вошли в топ-20 самых востребованных специалистов 2025 года. Всего работодатели разместили более 104,8 тыс. вакансий с января по ноябрь. Лидеры по количеству предложений:

  • Московская область — 15,6 тыс. объявлений (15%)

  • Москва — 8%

  • Санкт-Петербург — 5%

  • Краснодарский край и Свердловская область — по 4%

Это доказывает, что спрос на квалифицированных грузчиков стабильно высок.

Профессия меняется: физическая работа уходит в прошлое

Современные вакансии грузчиков требуют не только физической выносливости и умения работать с товаром, но и новых компетенций:

  • командная работа (упоминалась почти 6 тыс. раз)

  • складская логистика (более 2 тыс. упоминаний)

  • работа с системами учета и оформление товарных документов

  • базовые навыки работы на ПК

  • умение пользоваться терминалами сбора данных (более 1 тыс. вакансий, рост на 19% за год)

Аналитики hh.ru отмечают, что профессия грузчика трансформируется из физической в технологичную, где цифровые навыки и умение работать с оборудованием становятся ключевыми.

Итог

Грузчики теперь — не просто носильщики грузов. Они — современные логисты и операторы складских технологий, востребованные по всей стране и готовые получать зарплаты, ранее недоступные для этой профессии.

1
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Массовые проверки начнутся в Казахстане: что ждет жителей с 1 декабряНовости Казахстана
25.11.2025, 10:43 0
Казахстанцам предстоит обмен денег: важные изменения и правила с 2026 годаНовости Казахстана
21.11.2025, 12:13 0
В Казахстане утвердили пенсии на 2026 годНовости Казахстана
15.11.2025, 10:02 0
С января 2026 года Казахстан вводит новые штрафы — до 865 тысяч тенге за нарушение законаНовости Казахстана
18.11.2025, 18:46 0
Казахстан открыл двери коноплеНовости Казахстана
16.11.2025, 11:53 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь