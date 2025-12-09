Зарплаты грузчиков в России резко выросли

По данным рекрутингового сервиса HeadHunter, профессия грузчика в России переживает настоящую трансформацию: средний доход специалистов растет, а сами вакансии становятся технологичнее и требовательнее, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: Яндекс Карты

Рекордные зарплаты по регионам

Согласно итогам 11 месяцев 2025 года, средняя предлагаемая зарплата грузчиков достигла 59,9 тыс. рублей, что на 10% выше, чем год назад. В отдельных регионах ставки заметно превышают средний уровень:

Камчатский край — 80 тыс. рублей

Москва — 79,7 тыс. рублей

Магаданская область — 77,3 тыс. рублей

Сахалин — 77 тыс. рублей

Московская область — 75,9 тыс. рублей

Некоторые вакансии предлагают доход свыше 100 тыс. рублей, что делает профессию весьма привлекательной для соискателей.

Востребованность грузчиков бьет рекорды

Грузчики вошли в топ-20 самых востребованных специалистов 2025 года. Всего работодатели разместили более 104,8 тыс. вакансий с января по ноябрь. Лидеры по количеству предложений:

Московская область — 15,6 тыс. объявлений (15%)

Москва — 8%

Санкт-Петербург — 5%

Краснодарский край и Свердловская область — по 4%

Это доказывает, что спрос на квалифицированных грузчиков стабильно высок.

Профессия меняется: физическая работа уходит в прошлое

Современные вакансии грузчиков требуют не только физической выносливости и умения работать с товаром, но и новых компетенций:

командная работа (упоминалась почти 6 тыс. раз)

складская логистика (более 2 тыс. упоминаний)

работа с системами учета и оформление товарных документов

базовые навыки работы на ПК

умение пользоваться терминалами сбора данных (более 1 тыс. вакансий, рост на 19% за год)

Аналитики hh.ru отмечают, что профессия грузчика трансформируется из физической в технологичную, где цифровые навыки и умение работать с оборудованием становятся ключевыми.

Итог

Грузчики теперь — не просто носильщики грузов. Они — современные логисты и операторы складских технологий, востребованные по всей стране и готовые получать зарплаты, ранее недоступные для этой профессии.