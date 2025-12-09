В Китае за взятки казнили экс-главу инвесткомпании

В Китае приведен в исполнение смертный приговор бывшему генеральному директору инвестиционной компании China Huarong International Holdings Бай Тяньхуэю. Его осудили за получение взяток на общую сумму 156 миллионов долларов , сообщает Центральное телевидение КНР, сообщает Lada.kz со ссылкой на РИА Новости.

Китай приводит смертный приговор в исполнение

Согласно официальным данным, утром 9 декабря 2025 года Второй народный суд средней ступени города Тяньцзинь, с одобрения Верховного народного суда, привел в действие приговор, вынесенный против Бай Тяньхуэя.

История преступлений и судебного процесса

Смертный приговор Бай Тяньхуэю был вынесен еще в мае 2024 года. Следствие установило, что он злоупотреблял своим служебным положением, помогая другим получать выгодные проекты и корпоративное финансирование в обмен на 1,108 миллиарда юаней.

Бай Тяньхуэй был признан виновным в получении взяток в особо крупном размере. Помимо смертного приговора, суд лишил его политических прав и конфисковал имущество.

В феврале 2025 года суд отклонил апелляцию осужденного, несмотря на его сотрудничество со следствием и предоставление ключевых улик для раскрытия других дел о коррупции.

Кампания против «тигров» коррупции

Крупномасштабная кампания по борьбе с высокопоставленными коррупционерами — так называемыми «тиграми» — усилилась после прихода к власти Си Цзиньпина. В ноябре 2012 года он стал генеральным секретарем ЦК Компартии Китая, а в марте 2013 года — председателем страны.

С тех пор власти ввели восемь правил надлежащего поведения для чиновников, направленные на искоренение бюрократии, злоупотреблений и расточительства.

В 2022 году Си Цзиньпин назвал коррупцию «главной злокачественной опухолью», угрожающей жизнеспособности и боеспособности КПК. Он подчеркнул, что борьба с коррупцией должна вестись непрерывно и без компромиссов, а даже за незначительные нарушения следует применять принцип нулевой терпимости и жесткие наказания.

Бай Тяньхуэй как символ «тигров»

Дело Бай Тяньхуэя стало наглядным примером того, как Китай борется с коррупцией среди высокопоставленных чиновников и руководителей компаний. Его казнь демонстрирует готовность властей идти на крайние меры против тех, кто ставит личную выгоду выше интересов государства.