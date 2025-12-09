18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Температура воды в Каспийском море
09.12.2025, 12:53

В Китае за взятки казнили экс-главу инвесткомпании

Новости Мира 0 531

В Китае приведен в исполнение смертный приговор бывшему генеральному директору инвестиционной компании China Huarong International Holdings Бай Тяньхуэю. Его осудили за получение взяток на общую сумму 156 миллионов долларов, сообщает Центральное телевидение КНР, сообщает Lada.kz со ссылкой на РИА Новости.

© Фото : Intermediate People’s Court of Tianjin
© Фото : Intermediate People’s Court of Tianjin

Китай приводит смертный приговор в исполнение

Согласно официальным данным, утром 9 декабря 2025 года Второй народный суд средней ступени города Тяньцзинь, с одобрения Верховного народного суда, привел в действие приговор, вынесенный против Бай Тяньхуэя.

История преступлений и судебного процесса

Смертный приговор Бай Тяньхуэю был вынесен еще в мае 2024 года. Следствие установило, что он злоупотреблял своим служебным положением, помогая другим получать выгодные проекты и корпоративное финансирование в обмен на 1,108 миллиарда юаней.

Бай Тяньхуэй был признан виновным в получении взяток в особо крупном размере. Помимо смертного приговора, суд лишил его политических прав и конфисковал имущество.

В феврале 2025 года суд отклонил апелляцию осужденного, несмотря на его сотрудничество со следствием и предоставление ключевых улик для раскрытия других дел о коррупции.

Кампания против «тигров» коррупции

Крупномасштабная кампания по борьбе с высокопоставленными коррупционерами — так называемыми «тиграми» — усилилась после прихода к власти Си Цзиньпина. В ноябре 2012 года он стал генеральным секретарем ЦК Компартии Китая, а в марте 2013 года — председателем страны.

С тех пор власти ввели восемь правил надлежащего поведения для чиновников, направленные на искоренение бюрократии, злоупотреблений и расточительства.

В 2022 году Си Цзиньпин назвал коррупцию «главной злокачественной опухолью», угрожающей жизнеспособности и боеспособности КПК. Он подчеркнул, что борьба с коррупцией должна вестись непрерывно и без компромиссов, а даже за незначительные нарушения следует применять принцип нулевой терпимости и жесткие наказания.

Бай Тяньхуэй как символ «тигров»

Дело Бай Тяньхуэя стало наглядным примером того, как Китай борется с коррупцией среди высокопоставленных чиновников и руководителей компаний. Его казнь демонстрирует готовность властей идти на крайние меры против тех, кто ставит личную выгоду выше интересов государства.

