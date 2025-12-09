Мужчина разбогател на 52 миллиона рублей из-за скуки

Житель Северной Каролины, США, Мэттью Шеперд, стал миллионером благодаря самому неожиданному мотиву — скуке. Об этом сообщает издание People, передает Lada.kz со ссылкой на Lenta.ru.
Мэттью признался, что купил лотерейный билет просто из-за того, что ему нечего было делать. Этот спонтанный шаг обернулся для него настоящим финансовым чудом.
«Я был в восторге», — вспоминает мужчина, рассказывая о первых моментах осознания своей победы.
Выигрыш составил 953 тысячи долларов — около 72 миллионов рублей по текущему курсу. После уплаты налогов чистая сумма для Шеперда составила 684 тысячи долларов, что эквивалентно 52 миллионам рублей.
Мэттью уже строит свои финансовые планы: часть суммы он намерен инвестировать, а на оставшиеся деньги собирается приобрести новый пикап.
Эта история напоминает, что иногда судьба улыбается именно тогда, когда мы меньше всего этого ожидаем — и даже скука может обернуться богатством.
Комментарии0 комментарий(ев)