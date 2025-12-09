Мужчина разбогател на 52 миллиона рублей из-за скуки

Житель Северной Каролины, США, Мэттью Шеперд, стал миллионером благодаря самому неожиданному мотиву — скуке. Об этом сообщает издание People , передает Lada.kz со ссылкой на Lenta.ru.

Person playing a lottery scratch off card (stock image). Credit : Getty

Решение по случайности

Мэттью признался, что купил лотерейный билет просто из-за того, что ему нечего было делать. Этот спонтанный шаг обернулся для него настоящим финансовым чудом.

«Я был в восторге», — вспоминает мужчина, рассказывая о первых моментах осознания своей победы.

Джекпот, изменивший жизнь

Выигрыш составил 953 тысячи долларов — около 72 миллионов рублей по текущему курсу. После уплаты налогов чистая сумма для Шеперда составила 684 тысячи долларов, что эквивалентно 52 миллионам рублей.

Планы на будущее

Мэттью уже строит свои финансовые планы: часть суммы он намерен инвестировать, а на оставшиеся деньги собирается приобрести новый пикап.

Эта история напоминает, что иногда судьба улыбается именно тогда, когда мы меньше всего этого ожидаем — и даже скука может обернуться богатством.