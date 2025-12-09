Россиянин забыл, куда спрятал деньги, и вызвал полицию

Житель села Столбово в Алтайском крае оказался в центре полицейской проверки из-за собственной забывчивости. Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, позвонил в дежурную часть и заявил о краже: якобы во время застолья его друзья похитили сумку с 70 тысячами рублей, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: кадр YouTube

Полиция нашла «воров»… в шкафу

На вызов немедленно выехал полицейский. Вместо того чтобы искать преступников, страж порядка помог мужчине обыскать квартиру. К удивлению сельчанина, деньги оказались на привычном месте — в шифоньере. Позже мужчина признался, что сам спрятал деньги, но забыл, куда именно.

Штраф за «ложное расследование»

По факту заведомо ложного вызова полиции против жителя Столбово был составлен административный протокол. Мужчине пришлось заплатить штраф в размере 1 тысячи рублей, став участником комичной, но дорого обошедшейся истории.

Не первый случай странной забывчивости

Подобные случаи в России случаются не впервые. Так, пенсионер из Камышина попал под уголовное дело из-за оставленного в банке пакета с растениями, содержащими наркотики. Сотрудники отделения банка обнаружили находку и сообщили о ней полиции. Личность забывчивого посетителя была быстро установлена — им оказался ранее судимый местный житель.

Вывод

Забывчивость иногда может дорого стоить: от штрафа до уголовного дела. И, как показывает практика, даже собственные деньги могут превратиться в «кражу» в один момент.