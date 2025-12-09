18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
514.74
599.36
6.71
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
09.12.2025, 15:38

Россиянин забыл, куда спрятал деньги, и вызвал полицию

Новости Мира 0 632

Житель села Столбово в Алтайском крае оказался в центре полицейской проверки из-за собственной забывчивости. Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, позвонил в дежурную часть и заявил о краже: якобы во время застолья его друзья похитили сумку с 70 тысячами рублей, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: кадр YouTube
Фото: кадр YouTube

Полиция нашла «воров»… в шкафу

На вызов немедленно выехал полицейский. Вместо того чтобы искать преступников, страж порядка помог мужчине обыскать квартиру. К удивлению сельчанина, деньги оказались на привычном месте — в шифоньере. Позже мужчина признался, что сам спрятал деньги, но забыл, куда именно.

Штраф за «ложное расследование»

По факту заведомо ложного вызова полиции против жителя Столбово был составлен административный протокол. Мужчине пришлось заплатить штраф в размере 1 тысячи рублей, став участником комичной, но дорого обошедшейся истории.

Не первый случай странной забывчивости

Подобные случаи в России случаются не впервые. Так, пенсионер из Камышина попал под уголовное дело из-за оставленного в банке пакета с растениями, содержащими наркотики. Сотрудники отделения банка обнаружили находку и сообщили о ней полиции. Личность забывчивого посетителя была быстро установлена — им оказался ранее судимый местный житель.

Вывод

Забывчивость иногда может дорого стоить: от штрафа до уголовного дела. И, как показывает практика, даже собственные деньги могут превратиться в «кражу» в один момент.

2
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Массовые проверки начнутся в Казахстане: что ждет жителей с 1 декабряНовости Казахстана
25.11.2025, 10:43 0
Казахстанцам предстоит обмен денег: важные изменения и правила с 2026 годаНовости Казахстана
21.11.2025, 12:13 0
В Казахстане утвердили пенсии на 2026 годНовости Казахстана
15.11.2025, 10:02 0
С января 2026 года Казахстан вводит новые штрафы — до 865 тысяч тенге за нарушение законаНовости Казахстана
18.11.2025, 18:46 0
Казахстан открыл двери коноплеНовости Казахстана
16.11.2025, 11:53 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь