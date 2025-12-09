Экс-глава спорта Китая приговорен к смертной казни за взятки

Бывший руководитель Спортивного управления Китая Гоу Чжунвэнь был приговорён к высшей мере наказания с отсрочкой, сообщает телеканал CCTV , передает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: Jin Liwang/Xinhua/Global Look Press

Причина наказания

Чжунвэню признали виновным в взяточничестве и злоупотреблении властью. В конце 2024 года он был исключён из Коммунистической партии Китая и уволен с государственной службы за серьёзные нарушения партийной дисциплины и законов.

Сумма и сроки

В ходе расследования выяснилось, что чиновник получил незаконные доходы на сумму около $33 млн, предоставляя помощь бизнесу и утверждая проекты в обход правил.

Высшая мера наказания была назначена с двухлетней отсрочкой, что фактически означает пожизненное заключение с испытательным сроком в два года.

Чжунвэнь не сможет выйти условно-досрочно

Срок приговора не подлежит пересмотру

Период преступной деятельности

По данным суда, преступления совершались на протяжении 15 лет — с 2009 по 2024 год. Чжунвэнь полностью признал свою вину и возвратил незаконно полученные средства, что стало одним из факторов назначения условного приговора.

Последствия для китайской системы

Дело Чжунвэня стало очередным громким примером борьбы китайских властей с коррупцией среди высокопоставленных чиновников. Эксперты отмечают, что подобные приговоры усиливают контроль партии над госструктурами и служат предупреждением другим чиновникам.