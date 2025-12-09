Сон на тарелке: ученые нашли продукт для идеального отдыха для женщин

Новое исследование ученых Университета Дикина показало, что обычные куриные яйца могут стать простым и доступным способом поддерживать качество сна и метаболическое здоровье женщин в период менопаузы. Результаты работы опубликованы в журнале Nutrients, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.
С наступлением менопаузы у женщин часто возникают проблемы со сном, набор веса, снижение мышечной массы и повышение кардиометаболических рисков. Эти изменения связаны с гормональной перестройкой организма.
Ученые отмечают, что на этом фоне особую ценность приобретают продукты, содержащие нутриенты, которые помогают регулировать сон и поддерживать обмен веществ.
Куриные яйца выделяются среди других продуктов благодаря сочетанию полезных веществ:
Высококачественный белок — поддерживает мышечную массу;
Триптофан — предшественник серотонина и мелатонина, ключевых гормонов сна;
Холин — поддерживает работу ацетилхолина, важного для REM-фазы сна;
Витамин D и антиоксиданты — снижают воспаление и окислительный стресс, усиливающий симптомы менопаузы;
Мелатониноподобные соединения — помогают настроить биологические часы организма.
Анализ ранее опубликованных исследований показал, что включение яиц в поздний прием пищи может быть особенно эффективным. В этом случае аминокислоты и мелатониноподобные соединения поступают в организм ближе ко сну, что потенциально улучшает качество ночного отдыха.
Яйца могут стать доступным элементом рациона, который помогает поддерживать сон, аппетит и состав тела во время гормональных изменений. Однако ученые подчеркивают:
Яйца не заменяют гормональную терапию или лекарства;
Важна общая гигиена сна — регулярный режим, снижение стресса, оптимальные условия для отдыха;
Женщинам с повышенным сердечно-сосудистым риском следует обсудить частоту употребления яиц с врачом.
Простой продукт на кухне — куриное яйцо — может стать неожиданным помощником для женщин в период менопаузы, улучшая сон и поддерживая обмен веществ. Включение его в рацион особенно вечером способно сделать ночной отдых более полноценным, но при этом важно соблюдать меры предосторожности и учитывать индивидуальные особенности организма.
