09.12.2025, 17:46

Сон на тарелке: ученые нашли продукт для идеального отдыха для женщин

Новости Мира 0 474

Новое исследование ученых Университета Дикина показало, что обычные куриные яйца могут стать простым и доступным способом поддерживать качество сна и метаболическое здоровье женщин в период менопаузы. Результаты работы опубликованы в журнале Nutrients, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: Vladeep/Shutterstock/FOTODOM
Почему сон нарушается после менопаузы

Почему сон нарушается после менопаузы

С наступлением менопаузы у женщин часто возникают проблемы со сном, набор веса, снижение мышечной массы и повышение кардиометаболических рисков. Эти изменения связаны с гормональной перестройкой организма.

Ученые отмечают, что на этом фоне особую ценность приобретают продукты, содержащие нутриенты, которые помогают регулировать сон и поддерживать обмен веществ.

Яйца как источник ключевых нутриентов

Куриные яйца выделяются среди других продуктов благодаря сочетанию полезных веществ:

  • Высококачественный белок — поддерживает мышечную массу;

  • Триптофан — предшественник серотонина и мелатонина, ключевых гормонов сна;

  • Холин — поддерживает работу ацетилхолина, важного для REM-фазы сна;

  • Витамин D и антиоксиданты — снижают воспаление и окислительный стресс, усиливающий симптомы менопаузы;

  • Мелатониноподобные соединения — помогают настроить биологические часы организма.

Когда яйца работают лучше всего

Анализ ранее опубликованных исследований показал, что включение яиц в поздний прием пищи может быть особенно эффективным. В этом случае аминокислоты и мелатониноподобные соединения поступают в организм ближе ко сну, что потенциально улучшает качество ночного отдыха.

Практическое значение для женщин

Яйца могут стать доступным элементом рациона, который помогает поддерживать сон, аппетит и состав тела во время гормональных изменений. Однако ученые подчеркивают:

  • Яйца не заменяют гормональную терапию или лекарства;

  • Важна общая гигиена сна — регулярный режим, снижение стресса, оптимальные условия для отдыха;

  • Женщинам с повышенным сердечно-сосудистым риском следует обсудить частоту употребления яиц с врачом.

Итог

Простой продукт на кухне — куриное яйцо — может стать неожиданным помощником для женщин в период менопаузы, улучшая сон и поддерживая обмен веществ. Включение его в рацион особенно вечером способно сделать ночной отдых более полноценным, но при этом важно соблюдать меры предосторожности и учитывать индивидуальные особенности организма.

1
0
0
