Ночной звук, который может стоить жизни

Кардиолог Хосе Абельян предупреждает: привычка храпеть ночью может серьезно ударить по сердцу. По словам врача, регулярный храп повышает риск сердечного приступа и способен вызвать целый ряд других проблем со здоровьем, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: freepik

Не только сердце: список опасностей

Специалист отмечает, что храп нередко становится причиной:

аритмии;

гипертонической болезни;

резких перепадов настроения;

хронической усталости в течение дня;

проблем с концентрацией и вниманием.

Главные виновники ночного шума

По словам Абельяна, чаще всего храп возникает из-за:

избыточного веса;

курения;

употребления алкоголя;

приема успокоительных средств.

Способы защиты: что рекомендует кардиолог

Чтобы снизить риск, эксперт советует:

Регулярно заниматься физической активностью для нормализации веса. Следовать средиземноморской диете, которая улучшает качество сна. Выполнять специальные упражнения для укрепления мышц языка и мягкого неба.

Вывод

Храп может показаться безобидной привычкой, но он способен не только нарушать сон близких, но и становиться серьезным сигналом для сердца. Игнорировать ночной шум опасно — своевременные меры помогут сохранить здоровье и улучшить качество жизни.