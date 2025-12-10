Ночной звук, который может стоить жизни

Кардиолог Хосе Абельян предупреждает: привычка храпеть ночью может серьезно ударить по сердцу. По словам врача, регулярный храп повышает риск сердечного приступа и способен вызвать целый ряд других проблем со здоровьем, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.
Не только сердце: список опасностей
Специалист отмечает, что храп нередко становится причиной:
аритмии;
гипертонической болезни;
резких перепадов настроения;
хронической усталости в течение дня;
проблем с концентрацией и вниманием.
Главные виновники ночного шума
По словам Абельяна, чаще всего храп возникает из-за:
избыточного веса;
курения;
употребления алкоголя;
приема успокоительных средств.
Способы защиты: что рекомендует кардиолог
Чтобы снизить риск, эксперт советует:
Регулярно заниматься физической активностью для нормализации веса.
Следовать средиземноморской диете, которая улучшает качество сна.
Выполнять специальные упражнения для укрепления мышц языка и мягкого неба.
Вывод
Храп может показаться безобидной привычкой, но он способен не только нарушать сон близких, но и становиться серьезным сигналом для сердца. Игнорировать ночной шум опасно — своевременные меры помогут сохранить здоровье и улучшить качество жизни.
