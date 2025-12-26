Суд обязал Ларису Долину освободить жилье

Московский городской суд постановил выселить народную артистку России Ларису Долину, а также ее дочь и внучку из квартиры в центре Москвы, расположенной в районе Хамовники. Жилье ранее было продано Полине Лурье, чье право собственности подтверждено Верховным судом. Решение о выселении вступает в силу немедленно, сообщает Lada.kz со ссылкой на РБК.

Фото: РБК

Решение Мосгорсуда: право пользования прекращено

25 декабря Мосгорсуд повторно рассмотрел иск Полины Лурье о прекращении права пользования жилым помещением и выселении Ларисы Долиной и членов ее семьи. Суд полностью удовлетворил требования истца.

«Иск Лурье Полины Александровны к Долиной Ларисе Александровне, Долиной Ангелине Анатольевне и Долиной Александре Игоревне о прекращении права пользования и выселении из жилого помещения удовлетворить», — огласила резолютивную часть судья.

Таким образом, Долина обязана освободить квартиру, которая больше не принадлежит ей на праве собственности.

Позиция Верховного суда: собственник — покупатель

Решающим для спора стало определение Верховного суда от 16 декабря. Высшая судебная инстанция признала Полину Лурье законным собственником квартиры, отменив решения трех нижестоящих судов, ранее вставших на сторону артистки.

В Верховном суде подчеркивали: после утраты статуса собственника Лариса Долина не имеет законных оснований продолжать проживание в квартире. В случае отказа от добровольного выезда вопрос о выселении подлежит рассмотрению в суде — что и произошло в Мосгорсуде.

Попытка договориться и отказ покупательницы

После решения Верховного суда представитель Полины Лурье сообщала, что Лариса Долина продолжает проживать в квартире. Перед заседанием в Мосгорсуде певица обратилась с просьбой разрешить ей остаться в жилье еще на несколько месяцев, чтобы собрать вещи.

Взамен Долина была готова отказаться от требований к Лурье об оплате коммунальных услуг. Однако покупательница дала понять, что не намерена идти на уступки.

Аргументы сторон в суде

Представитель Полины Лурье Светлана Свириденко заявила, что у Долиной и ее дочери имеется иная недвижимость, поэтому выселение не создаст критических условий для проживания.

Прокурор поддержала требования о прекращении права пользования и выселении. В свою очередь, представитель певицы Мария Пухова сообщила суду, что Долина готова покинуть спорную квартиру до 10 января.

Сообщения о выезде и опровержение

Менее чем через два часа после заседания «РИА Новости» опубликовало видеокадры, на которых, как утверждало агентство, зафиксирован момент, когда Долина покидает дом в Хамовниках. На записи были видны мужчина и женщина с закрытыми зонтами лицами.

Однако представитель артистки Мария Пухова в комментарии РБК назвала эту информацию недостоверной, заявив, что опубликованные кадры не имеют отношения к действительности.

Как исполняется решение о выселении

Юристы поясняют: после признания права собственности за Полиной Лурье именно она вправе требовать освобождения квартиры. По закону Лариса Долина обязана сняться с регистрационного учета и выехать из жилья.

Если решение суда не будет исполнено добровольно, к процессу подключатся судебные приставы. Они вправе:

принудительно освободить квартиру,

вынести вещи без присутствия собственника,

передать имущество на ответственное хранение за счет выселяемого лица.

При этом, по данным участников процесса, спорная квартира не является для Долиной единственным жильем: артистка владеет двумя домами с участками в Мытищах и квартирой в районе Лефортово.

Реакция Совета Федерации

Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас после решения Верховного суда призвал дать оценку действиям судей нижестоящих инстанций, которые ранее признали сделку недействительной.

С чего начался конфликт: продажа и обвинения в мошенничестве

Весной 2024 года Лариса Долина продала свою пятикомнатную квартиру в Хамовниках за 112 млн рублей. Покупателем выступила Полина Лурье. Сделка была оформлена по всем требованиям закона: зарегистрирован переход права собственности, подписан договор купли-продажи и дополнительное соглашение о передаче имущества.

Позднее певица заявила, что стала жертвой мошенников. По ее словам, злоумышленники убедили ее в том, что квартира якобы находится под угрозой незаконных регистрационных действий, и предложили «спецоперацию» по защите имущества.

«Безопасный счет», которого не существовало

Как установило следствие, Долину убедили срочно продать квартиру и перевести полученные деньги на «безопасный счет». На деле такого счета не существовало — средства сразу попадали под контроль преступников.

Следствие квалифицировало действия злоумышленников как мошенничество в особо крупном размере. С апреля по июнь 2024 года у певицы было похищено 175,12 млн рублей, а общий ущерб с учетом комиссий и расходов превысил 317 млн. Фигуранты дела получили от четырех до семи лет лишения свободы.

Судебная экспертиза и спор о дееспособности

В рамках гражданского спора была назначена психиатрическая экспертиза. Эксперты пришли к выводу, что на момент сделки Лариса Долина была дееспособна, осознавала свои действия и не страдала психическими заболеваниями.

При этом отмечалось, что артистка находилась под сильным психологическим давлением и действовала в состоянии заблуждения, вызванного влиянием третьих лиц.

Противоречивые решения судов

28 марта Хамовнический суд Москвы признал сделку недействительной и вернул квартиру Долиной, отказав Лурье в возврате денег. Апелляция и кассация поддержали это решение.

Однако Верховный суд занял противоположную позицию, указав, что покупатель действовал добросовестно и не может нести последствия преступления, совершенного в отношении продавца третьими лицами.

Рекордный интерес и «схема Долиной»

Заседание Верховного суда по делу транслировалось онлайн и собрало сотни тысяч зрителей. В день публикации определения сайт суда временно перестал работать из-за наплыва пользователей.

В общественном пространстве появилось выражение «схема Долиной» — так стали называть ситуации, при которых продавец жилья, ссылаясь на мошенничество, пытается через суд вернуть недвижимость, а добросовестный покупатель рискует остаться и без квартиры, и без денег. Этот и связанные с ним термины планируется включить в словарь неологизмов 2025 года.