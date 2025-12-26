18+
26.12.2025, 06:58

Суд обязал Ларису Долину освободить жилье

Новости Мира 0 400

Московский городской суд постановил выселить народную артистку России Ларису Долину, а также ее дочь и внучку из квартиры в центре Москвы, расположенной в районе Хамовники. Жилье ранее было продано Полине Лурье, чье право собственности подтверждено Верховным судом. Решение о выселении вступает в силу немедленно, сообщает Lada.kz со ссылкой на РБК.

Фото: РБК
Фото: РБК

Решение Мосгорсуда: право пользования прекращено

25 декабря Мосгорсуд повторно рассмотрел иск Полины Лурье о прекращении права пользования жилым помещением и выселении Ларисы Долиной и членов ее семьи. Суд полностью удовлетворил требования истца.

«Иск Лурье Полины Александровны к Долиной Ларисе Александровне, Долиной Ангелине Анатольевне и Долиной Александре Игоревне о прекращении права пользования и выселении из жилого помещения удовлетворить», — огласила резолютивную часть судья.

Таким образом, Долина обязана освободить квартиру, которая больше не принадлежит ей на праве собственности.

Позиция Верховного суда: собственник — покупатель

Решающим для спора стало определение Верховного суда от 16 декабря. Высшая судебная инстанция признала Полину Лурье законным собственником квартиры, отменив решения трех нижестоящих судов, ранее вставших на сторону артистки.

В Верховном суде подчеркивали: после утраты статуса собственника Лариса Долина не имеет законных оснований продолжать проживание в квартире. В случае отказа от добровольного выезда вопрос о выселении подлежит рассмотрению в суде — что и произошло в Мосгорсуде.

Попытка договориться и отказ покупательницы

После решения Верховного суда представитель Полины Лурье сообщала, что Лариса Долина продолжает проживать в квартире. Перед заседанием в Мосгорсуде певица обратилась с просьбой разрешить ей остаться в жилье еще на несколько месяцев, чтобы собрать вещи.

Взамен Долина была готова отказаться от требований к Лурье об оплате коммунальных услуг. Однако покупательница дала понять, что не намерена идти на уступки.

Аргументы сторон в суде

Представитель Полины Лурье Светлана Свириденко заявила, что у Долиной и ее дочери имеется иная недвижимость, поэтому выселение не создаст критических условий для проживания.

Прокурор поддержала требования о прекращении права пользования и выселении. В свою очередь, представитель певицы Мария Пухова сообщила суду, что Долина готова покинуть спорную квартиру до 10 января.

Сообщения о выезде и опровержение

Менее чем через два часа после заседания «РИА Новости» опубликовало видеокадры, на которых, как утверждало агентство, зафиксирован момент, когда Долина покидает дом в Хамовниках. На записи были видны мужчина и женщина с закрытыми зонтами лицами.

Однако представитель артистки Мария Пухова в комментарии РБК назвала эту информацию недостоверной, заявив, что опубликованные кадры не имеют отношения к действительности.

Как исполняется решение о выселении

Юристы поясняют: после признания права собственности за Полиной Лурье именно она вправе требовать освобождения квартиры. По закону Лариса Долина обязана сняться с регистрационного учета и выехать из жилья.

Если решение суда не будет исполнено добровольно, к процессу подключатся судебные приставы. Они вправе:

  • принудительно освободить квартиру,

  • вынести вещи без присутствия собственника,

  • передать имущество на ответственное хранение за счет выселяемого лица.

При этом, по данным участников процесса, спорная квартира не является для Долиной единственным жильем: артистка владеет двумя домами с участками в Мытищах и квартирой в районе Лефортово.

Реакция Совета Федерации

Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас после решения Верховного суда призвал дать оценку действиям судей нижестоящих инстанций, которые ранее признали сделку недействительной.

С чего начался конфликт: продажа и обвинения в мошенничестве

Весной 2024 года Лариса Долина продала свою пятикомнатную квартиру в Хамовниках за 112 млн рублей. Покупателем выступила Полина Лурье. Сделка была оформлена по всем требованиям закона: зарегистрирован переход права собственности, подписан договор купли-продажи и дополнительное соглашение о передаче имущества.

Позднее певица заявила, что стала жертвой мошенников. По ее словам, злоумышленники убедили ее в том, что квартира якобы находится под угрозой незаконных регистрационных действий, и предложили «спецоперацию» по защите имущества.

«Безопасный счет», которого не существовало

Как установило следствие, Долину убедили срочно продать квартиру и перевести полученные деньги на «безопасный счет». На деле такого счета не существовало — средства сразу попадали под контроль преступников.

Следствие квалифицировало действия злоумышленников как мошенничество в особо крупном размере. С апреля по июнь 2024 года у певицы было похищено 175,12 млн рублей, а общий ущерб с учетом комиссий и расходов превысил 317 млн. Фигуранты дела получили от четырех до семи лет лишения свободы.

Судебная экспертиза и спор о дееспособности

В рамках гражданского спора была назначена психиатрическая экспертиза. Эксперты пришли к выводу, что на момент сделки Лариса Долина была дееспособна, осознавала свои действия и не страдала психическими заболеваниями.

При этом отмечалось, что артистка находилась под сильным психологическим давлением и действовала в состоянии заблуждения, вызванного влиянием третьих лиц.

Противоречивые решения судов

28 марта Хамовнический суд Москвы признал сделку недействительной и вернул квартиру Долиной, отказав Лурье в возврате денег. Апелляция и кассация поддержали это решение.

Однако Верховный суд занял противоположную позицию, указав, что покупатель действовал добросовестно и не может нести последствия преступления, совершенного в отношении продавца третьими лицами.

Рекордный интерес и «схема Долиной»

Заседание Верховного суда по делу транслировалось онлайн и собрало сотни тысяч зрителей. В день публикации определения сайт суда временно перестал работать из-за наплыва пользователей.

В общественном пространстве появилось выражение «схема Долиной» — так стали называть ситуации, при которых продавец жилья, ссылаясь на мошенничество, пытается через суд вернуть недвижимость, а добросовестный покупатель рискует остаться и без квартиры, и без денег. Этот и связанные с ним термины планируется включить в словарь неологизмов 2025 года.

1
0
0
