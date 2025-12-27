Китайский гороскоп 2026: чего ждать каждому знаку в год Огненной Лошади

В 2026 году наступает год Огненной Лошади , и каждый знак китайского гороскопа столкнется с уникальными событиями, возможностями и вызовами. Астролог Маргарита Богатова подготовила подробный прогноз для всех знаков, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Крыса

Годы рождения: 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020

Месяц Крысы: 6 декабря – 5 января

Уровень удачи: 51%

Год Лошади принесет Крысам сильные перемены, и тем, кто не готов к трансформациям, может быть трудно. Крыса и Лошадь — природные антагонисты, поэтому конфликт с «животным года» несет нестабильность. При этом Крысу будут сопровождать помощники и наставники, а звезда духовного роста позволит взглянуть на трудности философски и преодолеть кризисные ситуации. Год принесет карьерные возможности, но также потребует внимания к настроению и финансовой безопасности, так как возможны крупные непредвиденные траты.

Бык

Годы рождения: 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021

Месяц Быка: 6 января – 4 февраля

Уровень удачи: 92%

Для Быка год Лошади станет временем удачи и поддержки высших сил. Множество благородных звезд обеспечат успешные ситуации и помогут справляться с трудностями. Бык сможет реализовать свои навыки, получить карьерный рост и увеличить доходы. Несмотря на это, ему стоит быть внимательным к природным катаклизмам и здоровью членов семьи. В целом, год обещает быть ярким и позитивным.

Тигр

Годы рождения: 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022

Месяц Тигра: 4 февраля – 5 марта

Уровень удачи: 69%

Тиграм рекомендуется путешествовать, так как новые территории принесут денежные возможности. Год благоприятен для обучения, получения сертификатов и дипломов, что усилит аналитические и творческие способности. Однако стоит быть внимательными с финансами, так как возможны потери, а также с отношениями, поскольку сплетни и критика за спиной могут доставить неприятности.

Кролик

Годы рождения: 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023

Месяц Кролика: 5 марта – 4 апреля

Уровень удачи: 87%

Кролики окажутся любимчиками года, получив влияние четырех денежных звезд. Год принесет возможность увеличить доходы, особенно через инвестиции в недвижимость. Также представители знака приобретут харизму и обаяние, что поможет завоевывать внимание и влиять на людей. Возможны романтические знакомства, но следует быть внимательными к юридическим вопросам и выбору партнеров.

Дракон

Годы рождения: 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024

Месяц Дракона: 5 апреля – 5 мая

Уровень удачи: 74%

Дракон сможет превращать трудности в возможности и извлекать пользу из любых ситуаций. Год подарит шанс получить признание за талант и профессиональные достижения. Представителям знака важно сохранять философский взгляд на жизнь. Возможны финансовые потери из-за семейных дел, эмоциональная нестабильность и риск травм при экстремальных активностях.

Змея

Годы рождения: 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025

Месяц Змеи: 5 мая – 6 июня

Уровень удачи: 75%

Змеи получат множество финансовых и образовательных возможностей. Год благоприятен для расширения контактов, развития профессиональных связей и успешной сдачи экзаменов. Приятные бонусы будут касаться питания и комфорта. При этом следует тщательно проверять документы и быть внимательными к договорам. Перенапряжение и чрезмерная работа могут повлиять на здоровье, поэтому важно соблюдать баланс.

Лошадь

Годы рождения: 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026

Месяц Лошади: 7 июня – 6 июля

Уровень удачи: 71%

Год своего животного традиционно непрост, но Лошади смогут проявить лидерство и получить признание. Год принесет возможность увеличить доходы благодаря денежным звездам. Представители знака будут проявлять свои качества с двойной силой, что может привести к импульсивным ошибкам и вспышкам агрессии. Внимание к юридическим вопросам и здоровью особенно важно в этом году.

Коза

Годы рождения: 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015

Месяц Козы: 8 июля – 8 августа

Уровень удачи: 89%

Козы находятся в дружеских отношениях с Лошадью и будут особенно удачливы. Год принесет финансовые возможности, счастливые события и удачные партнерства. Чем активнее Коза проявляет себя в общении и публичной деятельности, тем больше шансов получить положительные события. Негативные влияния могут выражаться в депрессивных состояниях и разочарованиях от завышенных ожиданий.

Обезьяна

Годы рождения: 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016

Месяц Обезьяны: 8 августа – 8 сентября

Уровень удачи: 61%

Обезьяны столкнутся с быстрым потоком событий, постоянными переменами и необходимостью гибко реагировать на новые ситуации. Год благоприятен для развития креативности и аналитических способностей. Важно внимательно относиться к юридическим вопросам и договорам, а также не замыкаться в себе, чтобы сохранять здоровье и эмоциональное равновесие.

Петух

Годы рождения: 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017

Месяц Петуха: 8 сентября – 8 октября

Уровень удачи: 84%

Петухи получат щедрую порцию удачи и поддержку окружающих. Год благоприятен для публичных проектов, выступлений и развития харизмы. Любовная удача будет способствовать новым знакомствам и укреплению отношений. Учеба и повышение квалификации окажутся продуктивными. В финансовых вопросах и экстремальных активностях стоит быть осторожными. Особенностью года станет способность быстро восстанавливаться после неудач.

Собака

Годы рождения: 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018

Месяц Собаки: 9 октября – 7 ноября

Уровень удачи: 81%

Собаки входят в число друзей Лошади, что принесет положительные события и карьерный рост. Благородные помощники помогут справляться с трудностями, а представители знака смогут сами поддерживать других. Креативность и умение быстро разбираться в вопросах будут особенно полезны. Основная угроза года связана с юридическими рисками и необходимостью соблюдения правил и формальностей.

Свинья

Годы рождения: 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019

Месяц Свиньи: 7 ноября – 6 декабря

Уровень удачи: 79%

Свинья получит значительный рост удачи после непростого предыдущего года. Год подарит возможность увеличить доходы, обрести покровительство и поддержку в учебе и общественной деятельности. Основные неприятности связаны с внезапными финансовыми потерями и мелкими расходами, но помощь энергий года и поддержка окружающих помогут справляться с трудностями.