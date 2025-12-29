18+
29.12.2025, 11:57

Что категорически нельзя выбрасывать из дома до 1 января: отпугнете Госпожу Удачу

Новости Мира

В последние дни декабря многие стремятся начать новую жизнь буквально с чистого листа: выбросить старые вещи, навести идеальный порядок и освободить пространство перед Новым годом. Однако народные приметы предупреждают: не всякая уборка в это время идет на пользу, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny.

Фото: кадр YouTube
Фото: кадр YouTube

Один необдуманный жест — и удача может отвернуться

Считается, что поспешное избавление от определенных предметов до 1 января способно не только «вынести» удачу из дома, но и надолго нарушить энергетический баланс. По поверьям, такие действия могут обернуться финансовыми трудностями, упадком сил и затяжным невезением в первые месяцы нового года.

Денежные символы: почему нельзя выбрасывать кошельки и копилки

Особое внимание в предновогодние дни советуют уделять вещам, связанным с финансами.
Под строгий запрет попадают:

  • старые кошельки и портмоне;

  • копилки, даже пустые;

  • конверты для денег и подарочных купюр.

Согласно приметам, эти предметы накапливают денежную энергию всего уходящего года. Даже если кошелек потерся, вышел из моды или больше не используется, выбрасывать его до 1 января считается крайне неблагоприятным знаком.

Суеверия гласят: избавляясь от таких вещей в конце декабря, человек словно перекрывает собственный финансовый поток, лишая себя шанса на стабильность и прибыль в новом году. Лучшее решение — отложить расставание с ними на первые январские дни.

Часы и календари: опасная символика времени

Не менее осторожно советуют обращаться с предметами, которые символизируют ход времени. Речь идет о:

  • настенных и наручных часах, даже сломанных;

  • настольных и карманных календарях;

  • ежедневниках с датами уходящего года.

По поверьям, часы и календари отражают личные жизненные циклы человека. Выбросив их до наступления Нового года, можно якобы «сбить ритм» собственной жизни — нарушить планы, потерять внутреннюю энергию и столкнуться с затяжным ощущением хаоса.

Именно поэтому суеверные люди предпочитают хранить такие вещи до наступления 1 января, а уже потом спокойно расставаться с ними без страха последствий.

Записки, списки и планы: почему идеи нельзя трогать до января

Еще одна категория предметов, с которыми рекомендуют быть предельно аккуратными, — любые записи. Под запретом:

  • списки дел и заметки;

  • черновики с идеями;

  • карты желаний;

  • записи в блокнотах и ежедневниках;

  • даже случайные заметки на клочках бумаги.

Считается, что в этих записях зафиксированы намерения и цели, которые уже «запущены» в пространство. Выбросив их в конце года, можно якобы перечеркнуть собственные планы и нарушить тонкий энергетический баланс.

По приметам, такие действия способны затормозить исполнение желаний и лишить человека уже заложенной поддержки удачи. Лучший вариант — аккуратно убрать все записи и разобрать их уже в январе, когда начнется новый жизненный цикл.

Почему предновогодняя уборка требует осторожности

Народные поверья сходятся в одном: конец декабря — не время для резких решений. Все, что связано с деньгами, временем и планами, символически «запечатывает» итоги года.

Поэтому совет прост:

  • наводить порядок можно,

  • выбрасывать откровенный мусор — тоже,

  • но вещи с символическим значением лучше оставить до Нового года.

Суеверия обещают, что такая осторожность поможет сохранить удачу, внутреннее равновесие и спокойный старт нового года — без неприятных сюрпризов и затяжных проблем.

4
0
0
