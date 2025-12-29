Нельзя целоваться дольше пяти минут и называть свинью Наполеоном: самые безумные законы мира

Мир удивляет не только культурой, природой и историей, но и законами, которые порой кажутся абсурдными. Некоторые из них — откровенно глупые, другие — жестокие, а третьи — просто невероятные. Британский мировой судья Дэвид Кромби составил подборку самых странных законов, действующих в разных странах мира, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny.
Парламент и доспехи — в Англии членам Палаты общин запрещено заходить в заседательную залу в полном доспехе. Любопытно, что для Палаты лордов такого ограничения нет — туда можно войти в латах.
Стрельба по иностранцам — в Честере после полуночи разрешено стрелять по валлийцам в пределах городских стен. В Йорке аналогичное правило действует для шотландцев, но только не по воскресеньям.
Эти законы, скорее всего, уходят корнями в средневековые конфликты между народами и сословиями.
Нельзя называть свинью Наполеоном — закон, который сегодня кажется комичной формальностью, когда-то отражал уважение к памяти императора.
Парковка летающих тарелок запрещена — очевидно, шутка законодателей или попытка заранее регулировать авиацию будущего.
Французские законы нередко поражают своей символичностью и абсурдностью.
Нельзя наступать на деньги — в Таиланде деньги с изображением короля запрещено топтать, даже случайно. Нарушение этого закона считается проявлением неуважения к монарху.
Местные законы часто имеют глубокий символический смысл и отражают культурные традиции.
Чико, Калифорния — штраф в 500 долларов за взрыв ядерной бомбы в пределах города.
Голливудский бульвар — нельзя водить более двухсот овец одновременно.
Индиана — вскрывать консервы с помощью огнестрельного оружия запрещено.
Айова — запрет на поцелуи длиной более пяти минут.
Массачусетс — храп считается преступлением.
Пенсильвания — хозяйкам запрещается прятать грязь под коврик.
Техас — запрещено доить чужую корову или разрисовывать её краской.
Эти законы кажутся смешными на первый взгляд, но они часто возникали из реальных проблем, с которыми сталкивались местные жители в прошлом.
Многие из перечисленных правил давно утратили практическую значимость, но формально остаются в силе. Их не отменяют, потому что никто не инициирует процесс, или потому что они стали частью культурного наследия страны.
Мир полон странностей — и законы, которые кажутся нелепыми сегодня, напоминают нам о том, как необычна и разнообразна человеческая история.
Комментарии0 комментарий(ев)