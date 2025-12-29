18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
504.76
593.8
6.5
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
29.12.2025, 13:34

Нельзя целоваться дольше пяти минут и называть свинью Наполеоном: самые безумные законы мира

Новости Мира 0 416

Мир удивляет не только культурой, природой и историей, но и законами, которые порой кажутся абсурдными. Некоторые из них — откровенно глупые, другие — жестокие, а третьи — просто невероятные. Британский мировой судья Дэвид Кромби составил подборку самых странных законов, действующих в разных странах мира, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny.

Фото с сайта hibiny.ru
Фото с сайта hibiny.ru

Великобритания: средневековые традиции живы

  • Парламент и доспехи — в Англии членам Палаты общин запрещено заходить в заседательную залу в полном доспехе. Любопытно, что для Палаты лордов такого ограничения нет — туда можно войти в латах.

  • Стрельба по иностранцам — в Честере после полуночи разрешено стрелять по валлийцам в пределах городских стен. В Йорке аналогичное правило действует для шотландцев, но только не по воскресеньям.

Эти законы, скорее всего, уходят корнями в средневековые конфликты между народами и сословиями.

Франция: свиньи, парковки и летающие тарелки

  • Нельзя называть свинью Наполеоном — закон, который сегодня кажется комичной формальностью, когда-то отражал уважение к памяти императора.

  • Парковка летающих тарелок запрещена — очевидно, шутка законодателей или попытка заранее регулировать авиацию будущего.

Французские законы нередко поражают своей символичностью и абсурдностью.

Таиланд: уважение к королю на каждом шагу

  • Нельзя наступать на деньги — в Таиланде деньги с изображением короля запрещено топтать, даже случайно. Нарушение этого закона считается проявлением неуважения к монарху.

Местные законы часто имеют глубокий символический смысл и отражают культурные традиции.

США: от ядерных бомб до поцелуев

  • Чико, Калифорния — штраф в 500 долларов за взрыв ядерной бомбы в пределах города.

  • Голливудский бульвар — нельзя водить более двухсот овец одновременно.

  • Индиана — вскрывать консервы с помощью огнестрельного оружия запрещено.

  • Айова — запрет на поцелуи длиной более пяти минут.

  • Массачусетс — храп считается преступлением.

  • Пенсильвания — хозяйкам запрещается прятать грязь под коврик.

  • Техас — запрещено доить чужую корову или разрисовывать её краской.

Эти законы кажутся смешными на первый взгляд, но они часто возникали из реальных проблем, с которыми сталкивались местные жители в прошлом.

Почему эти законы до сих пор действуют

Многие из перечисленных правил давно утратили практическую значимость, но формально остаются в силе. Их не отменяют, потому что никто не инициирует процесс, или потому что они стали частью культурного наследия страны.

Мир полон странностей — и законы, которые кажутся нелепыми сегодня, напоминают нам о том, как необычна и разнообразна человеческая история.

0
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

С 1 января казахстанцев без работы и доходов подключат к ОСМСНовости Казахстана
21.12.2025, 18:06 0
С 22 декабря Нацбанк Казахстана вводит новые правила обмена валютыНовости Казахстана
12.12.2025, 12:02 0
С 1 января казахстанцы смогут не платить взносы по ОСМС до 6 месяцевНовости Казахстана
18.12.2025, 20:29 0
40 дней на оправдание: с 1 января в Казахстане начнут блокировать счёта за подозрительные переводыНовости Казахстана
12.12.2025, 20:34 0
2026 год в Казахстане начнется с подорожаний — список уже сформированНовости Казахстана
24.12.2025, 13:14 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь