Нельзя целоваться дольше пяти минут и называть свинью Наполеоном: самые безумные законы мира

Мир удивляет не только культурой, природой и историей, но и законами, которые порой кажутся абсурдными. Некоторые из них — откровенно глупые, другие — жестокие, а третьи — просто невероятные. Британский мировой судья Дэвид Кромби составил подборку самых странных законов, действующих в разных странах мира, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny.

Фото с сайта hibiny.ru

Великобритания: средневековые традиции живы

Парламент и доспехи — в Англии членам Палаты общин запрещено заходить в заседательную залу в полном доспехе. Любопытно, что для Палаты лордов такого ограничения нет — туда можно войти в латах.

Стрельба по иностранцам — в Честере после полуночи разрешено стрелять по валлийцам в пределах городских стен. В Йорке аналогичное правило действует для шотландцев, но только не по воскресеньям.

Эти законы, скорее всего, уходят корнями в средневековые конфликты между народами и сословиями.

Франция: свиньи, парковки и летающие тарелки

Нельзя называть свинью Наполеоном — закон, который сегодня кажется комичной формальностью, когда-то отражал уважение к памяти императора.

Парковка летающих тарелок запрещена — очевидно, шутка законодателей или попытка заранее регулировать авиацию будущего.

Французские законы нередко поражают своей символичностью и абсурдностью.

Таиланд: уважение к королю на каждом шагу

Нельзя наступать на деньги — в Таиланде деньги с изображением короля запрещено топтать, даже случайно. Нарушение этого закона считается проявлением неуважения к монарху.

Местные законы часто имеют глубокий символический смысл и отражают культурные традиции.

США: от ядерных бомб до поцелуев

Чико, Калифорния — штраф в 500 долларов за взрыв ядерной бомбы в пределах города.

Голливудский бульвар — нельзя водить более двухсот овец одновременно.

Индиана — вскрывать консервы с помощью огнестрельного оружия запрещено.

Айова — запрет на поцелуи длиной более пяти минут.

Массачусетс — храп считается преступлением.

Пенсильвания — хозяйкам запрещается прятать грязь под коврик.

Техас — запрещено доить чужую корову или разрисовывать её краской.

Эти законы кажутся смешными на первый взгляд, но они часто возникали из реальных проблем, с которыми сталкивались местные жители в прошлом.

Почему эти законы до сих пор действуют

Многие из перечисленных правил давно утратили практическую значимость, но формально остаются в силе. Их не отменяют, потому что никто не инициирует процесс, или потому что они стали частью культурного наследия страны.

Мир полон странностей — и законы, которые кажутся нелепыми сегодня, напоминают нам о том, как необычна и разнообразна человеческая история.