«Красотка 2»: Джулия Робертс и Ричард Гир возвращаются на экраны спустя 35 лет

Легендарная романтическая драма «Красотка» получает официальное продолжение: Джулия Робертс и Ричард Гир подтвердили готовность снова сыграть свои культовые роли. Новость вызвала волну восторга у поклонников фильма по всему миру, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny.

Фото: kinoafisha.info

Легендарный фильм, который покорил сердца

Оригинальная картина вышла на экраны в 1990 году и сразу же стала культовой. В центре сюжета — успешный предприниматель Эдвард Льюис (Ричард Гир) и Вивьен (Джулия Робертс), молодая женщина легкого поведения. Их неожиданная встреча полностью меняет привычный ход жизни обоих.

Несмотря на то, что с момента премьеры прошло более трех десятилетий, «Красотка» продолжает оставаться популярной среди зрителей. Фильм регулярно обсуждается в социальных сетях, а в сети периодически появляются слухи о возможном сиквеле.

Ричард Гир и Джулия Робертс снова вместе

До недавнего времени новости о продолжении оставались лишь слухами. Сейчас же информация получила официальное подтверждение: переговоры о съемках фильма «Красотка 2» ведутся активно.

На данный момент контракты с актерами еще не подписаны, однако продюсеры и Робертс с Гиром обсуждают ключевые детали будущей картины. Сообщается, что уже создан предварительный сценарий, и если он устроит актеров, работа над фильмом может стартовать в ближайшее время.

Отношение Джулии Робертс к сиквелу

Интересно, что несколько лет назад Робертс выражала скептицизм по поводу продолжения. Она считала, что сюжет оригинальной картины утратил актуальность в современном мире, и выступала против съемок сиквела. Тем не менее, новые переговоры показывают, что актриса изменила своё мнение или согласилась рассмотреть проект при условии высокого качества сценария.

Ожидания фанатов и возможные сюжеты

Поклонники фильма с нетерпением ждут информации о том, каким будет сюжет второй части. Пока точные детали держатся в секрете, но уже ясно, что история сосредоточится на дальнейшей судьбе Вивьен и Эдварда, их личной и профессиональной жизни спустя десятилетия.

В сети активно обсуждаются возможные варианты: появление новых персонажей, социальные и современные темы, а также то, как изменится романтическая динамика главных героев.

Вывод

Возвращение Джулии Робертс и Ричарда Гира в продолжение культовой драмы стало одной из самых обсуждаемых новостей года в мире кино. «Красотка 2» обещает стать событием не только для старых поклонников, но и для нового поколения зрителей, которые смогут вновь пережить историю любви, ставшую символом эпохи.