«Радиостанция Судного дня» передала загадочное сообщение в преддверии Нового года

Радиостанция не выходила в эфир 12 дней, и её внезапная активность вызвала интерес у наблюдателей. Согласно данным Telegram-канала «УВБ-76 логи» , в эфире в 12:08 мск прозвучало единственное слово: «перелаз», сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: life.ru

Последний раз перед Новым годом станция передавала сообщение 17 декабря, когда в эфире прозвучало слово «татумари».

Серия загадочных слов

Активность станции в декабре характеризуется последовательной передачей коротких и непонятных слов:

15 декабря в эфире прозвучали: «бузотерка», «лазомиг», «линцокрин» и «входошунт».

11 декабря радиостанция передавала слова: «ершовуз», «бермудский», «жуирозагс» и «аульный».

Эти сообщения тщательно фиксируются радиолюбителями и пользователями специализированных каналов, однако точное значение слов остаётся неизвестным.

История и особенности УВБ-76

Станция УВБ-76 начала работу в конце 1970-х годов и известна своим непрерывным жужжащим сигналом, за что получила прозвище «Жужжалка».

Основная функция станции официально неизвестна.

Любители радиоперехватов предполагают, что она является частью закрытой системы связи , созданной в СССР во времена Холодной войны.

Несмотря на десятилетия, станция продолжает функционировать и сегодня, привлекая внимание исследователей, журналистов и энтузиастов радио.

Загадка «Радиостанции Судного дня»

Слова, передаваемые УВБ-76, остаются предметом споров и гипотез:

Некоторые считают, что это сигналы для военных или спецслужб .

Другие видят в них шпионский код или систему тестирования связи.

Для радиолюбителей и пользователей Telegram-канала «УВБ-76 логи» каждое новое слово — это необычная загадка и повод для обсуждения.

Возвращение «Жужжалки» именно в преддверии Нового года добавляет мистики: за традиционным непрерывным сигналом скрывается неразгаданная система связи с многолетней историей, продолжающая интриговать и сегодня.