Бейонсе стала долларовой миллиардершей

Американская певица Бейонсе Жизель Ноулз-Картер , известная как Бейонсе, официально присоединилась к клубу долларовых миллиардеров. Об этом сообщает авторитетное издание Forbes. Ее общий доход превысил отметку $1 миллиард , что делает ее пятой музыканткой в истории, достигшей такого финансового рубежа, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: Parkwood Entertainment/Handout/Reuters

Forbes подсчитал: Бейонсе среди музыкальных миллиардеров

Согласно данным Forbes, среди долларовых миллиардеров-музыкантов Бейонсе разделяет почетное место с такими звездами, как:

Jay-Z

Брюс Спрингстин

Рианна

Тейлор Свифт

Главными источниками дохода певицы стали:

Продажи альбома "Cowboy Carter" — коммерческий успех материала обеспечил значительный прирост состояния. Концертный тур 2025 года — признанный самым кассовым туром года, он принес Бейонсе миллионы от продажи билетов и мерчендайза.

Таким образом, финансовая стратегия певицы сочетает прямые музыкальные доходы с масштабными живыми выступлениями, что позволяет ей стабильно увеличивать состояние.

Стиль и шоу: патриотические мотивы на сцене

Особое внимание поклонников и СМИ в 2025 году привлекло выступление Бейонсе в июле в Вашингтоне. Для шоу певица выбрала яркий и заметный наряд:

Боди из люрекса в бело-сине-красных тонах.

Длинные красные сапоги .

Перчатки, выполненные в том же стиле, что и костюм.

Российские фанаты отметили, что комбинация цветов напоминает флаг России, однако очевидно, что дизайн также может быть отсылкой к американскому флагу, что отражает любовь Бейонсе к патриотическим мотивам в искусстве.

Традиции Бейонсе: патриотизм и ковбойский стиль

Это не первый случай, когда Бейонсе выбирает сценические образы с национальной тематикой. В разные годы певица выступала:

В ковбойских шляпах , создавая эффект западного стиля.

В платьях с мотивами американского флага, подчеркивая патриотическую символику.

Такой подход к визуальному оформлению выступлений делает шоу певицы узнаваемыми и запоминающимися для аудитории по всему миру.

Итог: миллиардерша с мировым влиянием

Бейонсе не просто певица с огромной фан-базой — она превращает музыку, стиль и гастроли в устойчивый бизнес, который позволил ей войти в число редких музыкальных миллиардеров. Ее успех демонстрирует, как талант, личный бренд и стратегическое планирование могут создать настоящее финансовое состояние на мировом уровне.