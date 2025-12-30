Бейонсе стала долларовой миллиардершей

Американская певица Бейонсе Жизель Ноулз-Картер, известная как Бейонсе, официально присоединилась к клубу долларовых миллиардеров. Об этом сообщает авторитетное издание Forbes. Ее общий доход превысил отметку $1 миллиард, что делает ее пятой музыканткой в истории, достигшей такого финансового рубежа, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.
Согласно данным Forbes, среди долларовых миллиардеров-музыкантов Бейонсе разделяет почетное место с такими звездами, как:
Jay-Z
Брюс Спрингстин
Рианна
Тейлор Свифт
Главными источниками дохода певицы стали:
Продажи альбома "Cowboy Carter" — коммерческий успех материала обеспечил значительный прирост состояния.
Концертный тур 2025 года — признанный самым кассовым туром года, он принес Бейонсе миллионы от продажи билетов и мерчендайза.
Таким образом, финансовая стратегия певицы сочетает прямые музыкальные доходы с масштабными живыми выступлениями, что позволяет ей стабильно увеличивать состояние.
Особое внимание поклонников и СМИ в 2025 году привлекло выступление Бейонсе в июле в Вашингтоне. Для шоу певица выбрала яркий и заметный наряд:
Боди из люрекса в бело-сине-красных тонах.
Длинные красные сапоги.
Перчатки, выполненные в том же стиле, что и костюм.
Российские фанаты отметили, что комбинация цветов напоминает флаг России, однако очевидно, что дизайн также может быть отсылкой к американскому флагу, что отражает любовь Бейонсе к патриотическим мотивам в искусстве.
Это не первый случай, когда Бейонсе выбирает сценические образы с национальной тематикой. В разные годы певица выступала:
В ковбойских шляпах, создавая эффект западного стиля.
В платьях с мотивами американского флага, подчеркивая патриотическую символику.
Такой подход к визуальному оформлению выступлений делает шоу певицы узнаваемыми и запоминающимися для аудитории по всему миру.
Бейонсе не просто певица с огромной фан-базой — она превращает музыку, стиль и гастроли в устойчивый бизнес, который позволил ей войти в число редких музыкальных миллиардеров. Ее успех демонстрирует, как талант, личный бренд и стратегическое планирование могут создать настоящее финансовое состояние на мировом уровне.
Комментарии0 комментарий(ев)