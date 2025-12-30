Последние исследования показывают, что часы Земли начали тикать чуть медленнее. Это не ошибка приборов, а естественный процесс, связанный с влиянием Луны на вращение нашей планеты. Связь между замедлением вращения Земли и постепенным увеличением расстояния до спутника очевидна — это результат сложного приливного взаимодействия, которое сопровождает гравитационное притяжение двух небесных тел, сообщает Lada.kz со ссылкой на Ecoticias.
Лунная гравитация создаёт на Земле приливные выпуклости в океанах. Поскольку Земля вращается быстрее, чем Луна совершает свой оборот вокруг планеты, эти водные «горбы» смещаются вперёд относительно спутника. Такое смещение действует как естественный тормоз — трение замедляет вращение Земли.
Часть энергии, «украденной» у вращения Земли, передается Луне. Это заставляет её постепенно ускоряться и отдаляться от планеты со скоростью примерно 3,8 сантиметра в год. В результате сутки на Земле медленно удлиняются.
По данным NASA, опасаться резкого изменения длительности дня не стоит: сейчас речь идёт всего о нескольких миллисекундах за столетие. На вращение планеты влияют не только приливы, но и климатические факторы, такие как таяние ледников, перемещение воздушных масс и течений океанов.
Если тенденции сохранятся, в далёком будущем сутки на Земле могут увеличиться до 25 часов. Но произойдёт это не завтра и даже не через тысячу лет — сотни миллионов лет отделяют нас от такого события.
Чтобы поддерживать точное мировое время, Международная служба вращения Земли регулярно отслеживает скорость планетарного вращения. При необходимости вводятся дополнительные високосные секунды, которые компенсируют замедление планеты и помогают синхронизировать атомные часы с астрономическим временем.
