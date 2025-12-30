18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
30.12.2025, 09:13

Сутки на Земле могут увеличиться до 25 часов

Новости Мира 0 336

Последние исследования показывают, что часы Земли начали тикать чуть медленнее. Это не ошибка приборов, а естественный процесс, связанный с влиянием Луны на вращение нашей планеты. Связь между замедлением вращения Земли и постепенным увеличением расстояния до спутника очевидна — это результат сложного приливного взаимодействия, которое сопровождает гравитационное притяжение двух небесных тел, сообщает Lada.kz со ссылкой на Ecoticias.

Фото: media.az
Фото: media.az

Приливные «горбы» и трение

Лунная гравитация создаёт на Земле приливные выпуклости в океанах. Поскольку Земля вращается быстрее, чем Луна совершает свой оборот вокруг планеты, эти водные «горбы» смещаются вперёд относительно спутника. Такое смещение действует как естественный тормоз — трение замедляет вращение Земли.

Луна удаляется, дни становятся длиннее

Часть энергии, «украденной» у вращения Земли, передается Луне. Это заставляет её постепенно ускоряться и отдаляться от планеты со скоростью примерно 3,8 сантиметра в год. В результате сутки на Земле медленно удлиняются.

Миллисекунды за столетие — не повод для паники

По данным NASA, опасаться резкого изменения длительности дня не стоит: сейчас речь идёт всего о нескольких миллисекундах за столетие. На вращение планеты влияют не только приливы, но и климатические факторы, такие как таяние ледников, перемещение воздушных масс и течений океанов.

Будущее суток на Земле

Если тенденции сохранятся, в далёком будущем сутки на Земле могут увеличиться до 25 часов. Но произойдёт это не завтра и даже не через тысячу лет — сотни миллионов лет отделяют нас от такого события.

Контроль времени в современных условиях

Чтобы поддерживать точное мировое время, Международная служба вращения Земли регулярно отслеживает скорость планетарного вращения. При необходимости вводятся дополнительные високосные секунды, которые компенсируют замедление планеты и помогают синхронизировать атомные часы с астрономическим временем.

