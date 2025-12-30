Секрет долголетия: как с помощью простого упражнения можно узнать, сколько лет осталось жить

Учёные из Великобритании рассказали, что привычный тест на баланс может многое сказать о состоянии здоровья человека. И речь идёт не просто о координации, а о потенциальной угрозе для жизни в ближайшие годы, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny.
Исследования показали, что после 50 лет неспособность простоять на одной ноге хотя бы 10 секунд может быть сигналом повышенного риска смерти в течение следующего десятилетия.
Фото: кадр из видео
Выполнить тест очень просто:
Встаньте на одну ногу.
Руки положите на бёдра.
Держите глаза открытыми.
Таймер запускается, когда нога отрывается от пола, и останавливается, когда нога опускается.
Эксперты уточняют средние показатели времени удержания равновесия по возрасту:
До 50 лет: около 40 секунд
50−59 лет: примерно 37 секунд
60−69 лет: около 30 секунд
70−79 лет: 18−19 секунд
После 80 лет: хотя бы 5 секунд
Эти цифры дают общее представление о функциональном состоянии организма, но не заменяют медицинской диагностики.
Тест задействует сразу несколько систем организма:
Мозг: контроль координации и равновесия.
Мышцы: сила и стабильность.
Кости и суставы: прочность и устойчивость.
Способность удерживать равновесие на одной ноге указывает на здоровье мышц, костей и правильное функционирование мозга.
Учёные подчёркивают, что тест на баланс — это ориентировочный маркер здоровья, а не медицинский диагноз. Для точной оценки состояния организма требуется консультация специалиста.
Комментарии0 комментарий(ев)