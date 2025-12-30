Секрет долголетия: как с помощью простого упражнения можно узнать, сколько лет осталось жить

Учёные из Великобритании рассказали, что привычный тест на баланс может многое сказать о состоянии здоровья человека. И речь идёт не просто о координации, а о потенциальной угрозе для жизни в ближайшие годы, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny.

Фото: кадр YouTube

Стоять на одной ноге — больше, чем игра

Исследования показали, что после 50 лет неспособность простоять на одной ноге хотя бы 10 секунд может быть сигналом повышенного риска смерти в течение следующего десятилетия.

Как правильно выполнять тест

Фото: кадр из видео

Выполнить тест очень просто:

Встаньте на одну ногу. Руки положите на бёдра. Держите глаза открытыми. Таймер запускается, когда нога отрывается от пола, и останавливается, когда нога опускается.

Эксперты уточняют средние показатели времени удержания равновесия по возрасту:

До 50 лет: около 40 секунд

50−59 лет: примерно 37 секунд

60−69 лет: около 30 секунд

70−79 лет: 18−19 секунд

После 80 лет: хотя бы 5 секунд

Эти цифры дают общее представление о функциональном состоянии организма, но не заменяют медицинской диагностики.

Почему тест работает

Тест задействует сразу несколько систем организма:

Мозг: контроль координации и равновесия.

Мышцы: сила и стабильность.

Кости и суставы: прочность и устойчивость.

Способность удерживать равновесие на одной ноге указывает на здоровье мышц, костей и правильное функционирование мозга.

Важное предупреждение

Учёные подчёркивают, что тест на баланс — это ориентировочный маркер здоровья, а не медицинский диагноз. Для точной оценки состояния организма требуется консультация специалиста.