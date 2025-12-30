Азербайджан предупреждает своих граждан: за участие в зарубежных конфликтах — пожизненное заключение

Генеральная прокуратура Азербайджана официально напомнила гражданам страны о серьёзных последствиях участия в российской специальной военной операции (СВО) на территории Украины. Об этом говорится в пресс-релизе на сайте ведомства, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: Bulkin Sergey/Global Look Press

Угроза пожизненного заключения за участие в вооруженных конфликтах

По данным прокуратуры, в последние месяцы зафиксированы случаи участия азербайджанцев в СВО, а также в других вооружённых конфликтах за пределами страны.

«Участие в вооружённых конфликтах на территории иностранных государств является особо тяжким преступлением», — подчеркнули в ведомстве.

В соответствии с уголовным кодексом Азербайджана, статья о наемничестве предусматривает наказание от 8 до 20 лет лишения свободы вплоть до пожизненного заключения.

Дипломатический контекст: Баку отделяет конфликт на Украине от отношений с Москвой

26 декабря глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов заявил, что напряжённость в отношениях между Москвой и Баку не связана с украинским конфликтом.

Дипломат также отметил, что подобный подход страна применяет и в вопросе Палестины, строя отношения с Израилем на принципах взаимного уважения и защиты национальных интересов.

Что это значит для граждан Азербайджана