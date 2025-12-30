Кумыс стал звездой новогоднего стола: продажи бьют рекорды

Перед Новым годом россияне проявили невиданный интерес к традиционному напитку – кумысу. По данным Telegram-канала Baza со ссылкой на аналитиков «Честного знака», спрос на этот кисломолочный продукт за последние два года вырос почти вдвое, сообщает Lada.kz.

Фото: Shutterstock

Продажи бьют рекорды

В 2025 году россияне приобрели более 1,3 миллиона литров кумыса. Количество продавцов напитка также значительно увеличилось: за два года их число выросло с 1 312 до 1 771.

Эксперты отмечают, что именно Башкирия стала лидером по потреблению: на тысячу жителей региона приходится 155,27 литра кумыса в год. В пятерку лидеров также вошли:

Якутия – 73,11 литра,

Ямало-Ненецкий автономный округ – 46,49 литра,

Ханты-Мансийский автономный округ – 34,31 литра,

Татарстан – 25,8 литра.

Кумыс вместо алкоголя: здоровый Новый год

Психиатр-нарколог и главный внештатный специалист Минздрава Московской области Виталий Холдин напоминает, что встреча Нового года без спиртного помогает избежать головной боли, тошноты и похмелья 1 января.

По его словам, отказ от алкоголя на празднике не только сохраняет здоровье, но и позволяет полностью ощутить радость торжества и провести последующие дни в хорошем настроении.

Тенденция будущих праздников

Растущий интерес к кумысу может говорить о новой праздничной моде в России: россияне ищут альтернативу традиционному алкоголю, чтобы отметить праздники весело, но без негативных последствий для здоровья.