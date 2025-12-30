Telegram готовит мини-казино: пользователи смогут ставить виртуальную валюту

В популярном мессенджере Telegram начали тестировать новую функцию с элементами ставок и мини-игр, которая получила название Emoji Stake. Информацию об этом обнаружил Telegram-канал TG Info при изучении бета-версии приложения для Android, сообщает Lada.kz.

Фото: wichayada suwanachun/Shutterstock/FOTODOM

Что такое Emoji Stake

Судя по найденным фрагментам кода, Emoji Stake представляет собой мини-игру с возможностью делать ставки во внутренней виртуальной валюте Telegram. Основная механика игры построена на броске кубика.

Пользователи смогут устанавливать размер ставки перед началом раунда.

Игровой процесс запускается нажатием кнопки «Save and Roll» .

Присутствует система серий бросков: серия заканчивается либо после трёх бросков кубика, либо при изменении суммы ставки.

Как работает внутренняя система

После завершения раундов игроки смогут:

Узнать, сколько виртуальной валюты они выиграли или проиграли .

Просмотреть результаты других участников.

Это создаёт эффект социальной вовлечённости, когда игроки могут наблюдать за успехами других пользователей в мини-игре.

Статус разработки и возможный запуск

Важно отметить, что Telegram не анонсировал Emoji Stake официально. Вся информация о новой функции основана исключительно на данных из тестовой версии приложения.