Премьер Польши заявил, что «мир не за горами»

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что мир в Украине может быть достигнут в ближайшем будущем, подчеркнув, что текущая ситуация вызывает осторожный оптимизм. Слова политика приводит британский телеканал Sky News, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.
«Мир не за горами. Нет сомнений, что произошли события, которые дают основания надеяться на скорое завершение войны», — отметил Туск. При этом он уточнил, что это пока лишь надежда, а не стопроцентная уверенность.
Заявление Туска прозвучало после серии консультаций европейских лидеров по ситуации на Украине. Основной целью этих встреч было обсуждение путей скорейшего прекращения конфликта и выработки совместных подходов к поддержке Киева.
Польский премьер подчеркнул, что шаги, предпринятые на дипломатическом уровне, дают определённые основания для оптимизма, но окончательное разрешение конфликта пока зависит от многих факторов.
Накануне своего заявления Туск прокомментировал недавние слова президента Украины Владимира Зеленского. Украинский лидер сообщил, что после переговоров с президентом США Дональдом Трампом остались два нерешённых вопроса из 20 пунктов мирного плана — это ситуация вокруг Запорожской АЭС и статус некоторых территорий.
Однако, по словам Зеленского:
90% мирного плана уже готово;
гарантии безопасности для Украины подготовлены в полном объёме;
остаётся обсудить только срок действия этих гарантий.
Президент Украины подчеркнул, что дальнейшие шаги зависят от согласования этих деталей с международными партнёрами.
Таким образом, заявления Туска и Зеленского отражают осторожный оптимизм международного сообщества относительно возможности скорого окончания войны в Украине. При этом обе стороны подчёркивают, что речь идёт не о полной уверенности, а о перспективах, которые требуют дальнейшей дипломатической работы.
