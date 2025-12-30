Премьер Польши заявил, что «мир не за горами»

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что мир в Украине может быть достигнут в ближайшем будущем, подчеркнув, что текущая ситуация вызывает осторожный оптимизм. Слова политика приводит британский телеканал Sky News , сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: IMAGO/DAMIAN BURZYKOWSKI/Global Look Press

«Мир не за горами. Нет сомнений, что произошли события, которые дают основания надеяться на скорое завершение войны», — отметил Туск. При этом он уточнил, что это пока лишь надежда, а не стопроцентная уверенность.

Итоги консультаций европейских лидеров

Заявление Туска прозвучало после серии консультаций европейских лидеров по ситуации на Украине. Основной целью этих встреч было обсуждение путей скорейшего прекращения конфликта и выработки совместных подходов к поддержке Киева.

Польский премьер подчеркнул, что шаги, предпринятые на дипломатическом уровне, дают определённые основания для оптимизма, но окончательное разрешение конфликта пока зависит от многих факторов.

Зеленский о мирном плане и гарантиях безопасности

Накануне своего заявления Туск прокомментировал недавние слова президента Украины Владимира Зеленского. Украинский лидер сообщил, что после переговоров с президентом США Дональдом Трампом остались два нерешённых вопроса из 20 пунктов мирного плана — это ситуация вокруг Запорожской АЭС и статус некоторых территорий.

Однако, по словам Зеленского:

90% мирного плана уже готово ;

гарантии безопасности для Украины подготовлены в полном объёме;

остаётся обсудить только срок действия этих гарантий.

Президент Украины подчеркнул, что дальнейшие шаги зависят от согласования этих деталей с международными партнёрами.

Выводы и ожидания

Таким образом, заявления Туска и Зеленского отражают осторожный оптимизм международного сообщества относительно возможности скорого окончания войны в Украине. При этом обе стороны подчёркивают, что речь идёт не о полной уверенности, а о перспективах, которые требуют дальнейшей дипломатической работы.