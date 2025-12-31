Крупнейшее ограбление в истории Германии: из банковских сейфов похищено до 90 млн евро

На западе Германии произошло одно из крупнейших банковских ограблений в истории страны. В Гельзенкирхене преступники взломали отделение банка Sparkasse, похитив миллионы евро, драгоценности и золото. Потери оцениваются в диапазоне от 10 до 90 миллионов евро, сообщает Lada.kz со ссылкой на DW .

Фото: dw.com

Как произошло ограбление

По данным полиции Гельзенкирхена, преступники пробурили стену бетонного хранилища, соединяющую банковские сейфы с прилегающей парковкой. В результате они получили доступ к около 3200 ячеек, в которых хранились деньги, золото и ценные вещи клиентов.

Свидетели рассказали, что вечером 28 декабря на лестнице многоуровневой парковки заметили несколько мужчин с крупными сумками.

На записи с камер наблюдения, сделанных утром 29 декабря, видно черный автомобиль Audi RS 6, выехавший с парковки. Внутри находились люди в масках, а номерной знак машины ранее был украден в Ганновере.

Представители полиции подчеркнули, что операция была тщательно спланирована и профессионально выполнена.

Потери и ущерб

По данным dpa , грабителям удалось вскрыть около 3200 сейфов, и похищенные ценности включают деньги, золото и драгоценности на сумму около 30 миллионов евро.

Информационное агентство Associated Press со ссылкой на полицию уточняет, что суммарный ущерб может составлять от 10 до 90 миллионов евро, так как точное содержимое многих ячеек остается неизвестным.

Эксперты отмечают, что по масштабу и организации это одно из крупнейших ограблений банков в истории Германии.

Реакция банка и клиентов

Представители Sparkasse заявили, что каждый сейф был застрахован на сумму до 10 300 евро. Однако многие клиенты столкнулись с потерями, значительно превышающими страховую сумму.

В течение 29–30 декабря у здания банка собирались возмущенные клиенты.

Всего ущерб затронул около 2700 человек, чьи ценности находились в хранилище.

Полиция продолжает расследование

Следователи изучают записи с камер наблюдения и пытаются установить личности преступников. На данный момент известно, что они действовали с высокой степенью профессионализма и тщательно скрывали свои следы.

Полиция призывает граждан, которые могут обладать какой-либо информацией о случившемся, обращаться в местные отделения.