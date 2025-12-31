Старейшая в мире кошка отметила 30-летие

29 декабря 2025 года мир отметил уникальное событие в мире животных — британская короткошерстная кошка Флосси отпраздновала свой 30-й день рождения, сообщает Lada.kz со ссылкой на Dexerto .

Фото: dexerto.com

Рекорд, подтвержденный Книгой Гиннеса

Флосси официально получила титул старейшей кошки в мире в ноябре 2022 года. Тогда её возраст составил 26 лет и 316 дней, что позволило занести её в Книгу рекордов Гиннеса. Для сравнения, 30 лет кошки по человеческим меркам соответствуют примерно 140–160 годам.

Жизнь под знаком долгожительства

На протяжении трёх десятилетий Флосси сменила трех владельцев, но, несмотря на почтенный возраст, остаётся относительно активной. Кошка сталкивается с возрастными проблемами — ухудшением зрения и слуха, однако время от времени продолжает играть, хотя и в более спокойные игры.

История с пропажей и возвращением

Флосси — не единственная история кошки, ставшей героиней СМИ. Ранее сообщалось о черной кошке по кличке Бинди, которая пропала пять лет назад. В августе 2020 года она исчезла из дома в Хадденхеме, а хозяйка долгое время пыталась разыскать питомицу. Казалось, что надежды больше нет, но 18 декабря 2025 года ей неожиданно позвонили из ветеринарной клиники с радостной новостью: Бинди нашлась и воссоединилась с семьей под Рождество.

Долгожители среди домашних животных

Событие с Флосси напоминает, что кошки могут удивлять своим долголетием. Хотя средняя продолжительность жизни домашних кошек составляет около 15 лет, единичные случаи долгожительства становятся настоящей сенсацией и вдохновляют владельцев животных беречь и заботиться о своих питомцах на протяжении многих лет.