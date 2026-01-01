18+
31.12.2025, 19:13

Гороскоп на 2026 год от Тамары Глоба: что ждёт каждый знак зодиака

Новости Мира 0 1 291

Известный российский астролог Тамара Глоба в программе «Прямой эфир» поделилась прогнозом на 2026 год для всех знаков зодиака. Она рассказала о важных событиях в личной жизни, карьере, финансах и путешествиях, а также о тех возможностях, которые помогут каждому раскрыть свой потенциал и обрести гармонию, сообщает Lada.kz со ссылкой на kp.ru.

Фото: winyuu/Shutterstock/Fotodom
Овен: год взлёта и самовыражения

2026 год станет для Овнов временем активного роста и новых открытий. Особенно удачны будут сферы, связанные с любовью, детьми и творчеством. Даже те, кто никогда не считал себя творческой личностью, смогут проявить свои способности и показать себя с лучшей стороны. Этот год открывает новые возможности для заботы о здоровье и реализации финансовых планов, в том числе приобретения недвижимости. В целом период обещает быть насыщенным и интересным, наполненным событиями, которые вдохновят на смелые решения.

Телец: поддержка близких и новые горизонты

Для Тельцов 2026 год будет благоприятным в вопросах учёбы и семейных дел. Продвижение и успех будут идти рука об руку с поддержкой родственников и друзей. Взаимодействие с близкими людьми принесёт ощущение уверенности и позволит расти вместе с ними. Год также благоприятен для новых проектов, профессиональных инициатив и инвестиций в недвижимость. Дальние и ближние поездки принесут положительные впечатления, а осенью особое внимание придётся уделить семье и партнёрам, чтобы сохранить гармонию в отношениях.

Близнецы: доходы и расширение связей

2026 год откроет перед Близнецами перспективы, связанные с заработком, крупными покупками и финансовыми возможностями. Возможны изменения в ближайшем окружении: кто-то уйдёт, но появится множество новых знакомств, которые откроют двери для интересных проектов. Расширение интересов и активное общение позволят Близнецам изменить свою жизнь к лучшему и реализовать скрытые способности, а год станет временем перемен и активного развития.

Рак: гармония карьеры и личной жизни

Для Раков наступает период успешной реализации в профессиональной и личной сфере. Появятся новые друзья, возможности для переездов и поездок, а также источники дополнительного дохода. В работе возможны перемены, открывающие новые финансовые горизонты. Особенно важным временем станет лето — это период любви, брака, рождения детей или начала новых проектов. 2026 год подарит Ракам возможность гармонично сочетать карьеру и личные интересы, находя вдохновение в каждом дне.

Лев: внимание и поддержка извне

Львы в 2026 году почувствуют особое внимание со стороны окружающих. Им будут делать предложения и помогать даже те, кто раньше оставался в тени. Такое ощущение поддержки со стороны высших сил поможет справляться с трудностями, которые могли возникнуть в работе и здоровье в зимние месяцы. Дальние поездки и работа вдали от дома принесут финансовый успех, возможность реализовать мечты и исполнить заветные желания, а окружающие будут способствовать продвижению Льва на всех уровнях.

Дева: поиск гармонии и новые возможности

Перед Девами зимой встанет вопрос о месте проживания — остаться в привычном доме или отправиться в дальние края. В течение года важную роль будут играть друзья и дети, поддержка которых позволит открывать новые перспективы. Особенно благоприятным временем станет первая половина года, а с мая Дев ждёт активное продвижение. Июнь принесёт новые знакомства и возможности, но личная жизнь в июле и осенью потребует больше внимания и ответственности. 2026 год предоставит Девам шанс укрепить свои позиции и найти баланс между карьерой и личными делами.

Весы: карьера и финансовая осмотрительность

Год 2026 будет для Весов временем профессиональных изменений и перемен. Возможны сложные ситуации, необходимость перестраивать рабочие процессы и отношения с близкими. Денег будет достаточно, но расходы также будут значительными, поэтому важно внимательно подходить к финансовым вопросам. Переменчивый, но интересный год откроет реальные возможности для тех, кто готов их использовать, и поможет Весам найти новый путь в карьере, не забывая при этом о личной жизни.

Скорпион: активность и новые начинания

После темного влияния 2025 года Скорпионы постепенно войдут в период благоприятных возможностей. Февраль, март и апрель станут временем активности, когда удастся реализовать творческие идеи, наладить интересную работу и завести новые знакомства. Некоторые встречи могут перерасти в любовь или стать основой для деловых проектов. В начале года важно уделять внимание близким, чтобы сохранить дружеские и семейные связи, а активность и энергия помогут Скорпионам открывать новые горизонты.

Стрелец: дальние пути и новые союзники

Для Стрельцов 2026 год будет временем больших возможностей, особенно связанных с дальними поездками. Партнёры, появившиеся издалека, помогут продвигаться в профессиональной сфере и реализовывать амбициозные планы. Основной рост и успехи ожидаются во второй половине года, начиная с сентября, что позволит Стрельцам строить планы на будущее и использовать шанс для долгосрочного развития.

Козерог: семья и осторожность в отношениях

С самого начала года Козерогов ждёт важный период, когда семья и домашние дела будут выходить на первый план. В первой половине года фокус смещается на укрепление семейных отношений и расширение круга близких людей. Свободным Козерогам новые знакомства и отношения могут принести пользу, а тем, кто уже состоит в паре, стоит быть внимательнее летом — краткосрочные увлечения могут создать напряжение. 2026 год станет временем поиска баланса между личной жизнью и другими сферами, особенно семьёй и карьерой.

Водолей: профессиональный рост и признание

Водолеи в 2026 году смогут рассчитывать на профессиональные успехи и признание со стороны коллег. Год благоприятен для развития карьеры, освоения новых навыков и расширения знаний. Уважение и признание на работе помогут укрепить позиции, а открывающиеся возможности позволят Водолеям реализовать свои идеи и получить заслуженные результаты.

Рыбы: интеллектуальный рост и семейная гармония

Период 2026 года для Рыб продолжает быть временем построения будущего и активного развития. В жизнь приходят новые события, встречи и возможности, которые оказывают значительное влияние на личный и профессиональный рост. Поддержка близких людей — родителей, детей, любимых — будет важной опорой. В июне возможна судьбоносная встреча, способная кардинально изменить жизнь, а август принесёт перемены в работе. Осень и зима станут временем новых дорог, проектов и значимых достижений, когда Рыбы смогут воплотить в жизнь свои интеллектуальные и творческие идеи.

