Маск заявил, что его налоги сломали компьютер IRS

Американский предприниматель Илон Маск поделился необычной историей о своих налоговых выплатах, которые, по его словам, привели к сбою в компьютерной системе Налоговой службы США (IRS). Об этом миллиардер написал на своей странице в социальной сети X, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: Nathan Howard/Reuters

Маск и «неподъемные» налоги

«Как-то раз я заплатил так много налогов, что это сломало компьютер налоговой службы (правда). Слишком много цифр. Им пришлось обновить программное обеспечение, чтобы все это обработать», — сообщил Маск.

По его словам, сумма налогов была настолько большой, что существующая система IRS не смогла корректно ее обработать. Это редкий случай, когда личные финансовые операции одного человека вызывают необходимость модернизации государственных программ.

Состояние Маска преодолело $700 миллиардов

20 декабря журнал Forbes сообщил, что Илон Маск стал первым человеком в истории, чье состояние превысило $700 млрд.

Рост состояния Маска связан с решением Верховного суда штата Делавэр. Суд отменил вердикт нижестоящей инстанции, которая ранее признала нелегитимным вознаграждение Маска в виде опционов на акции Tesla на сумму $139 млрд.

После успешной апелляции состояние предпринимателя достигло рекордных $749 млрд.

Лидеры мирового богатства

Forbes также отметил, что вторым по величине состоянию миллиардером является сооснователь Google Ларри Пейдж, чье состояние оценивается в $253 млрд. Для сравнения, Маск опережает его почти в три раза.

Рост состояния Маска и необычные случаи с налогами подчеркивают масштабы его финансового влияния, а также уникальные вызовы, с которыми сталкиваются государственные службы при работе с рекордными суммами.