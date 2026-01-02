18+
01.01.2026, 19:56

Взрыв в Швейцарии: десятки погибших и около сотни пострадавших

Новости Мира 0 347

Новый год на швейцарском горнолыжном курорте Кран-Монтана обернулся масштабной трагедией. В ночь на 1 января в популярном ночном клубе Le Constellation произошел взрыв, после которого вспыхнул крупный пожар. Событие произошло в разгар праздничного концерта, когда заведение было переполнено туристами и местными жителями, собравшимися встретить Новый год, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: AP
Фото: AP

Жертвы и пострадавшие

По данным местных СМИ, включая Rhône FM и Le Nouvelliste, в результате пожара погибло несколько десятков человек. Точное число жертв полиция кантона Вале пока не разглашает, но факт массовых потерь подтвердили официальные источники.

Телеканал RTS сообщает, что около 100 человек получили ранения, многие из них — с тяжелыми ожогами и травмами, угрожающими жизни. Местные больницы оказались переполнены, а для транспортировки наиболее пострадавших используются санитарные вертолеты. Временно над районом Кран-Монтана введена бесполетная зона для гражданской авиации, чтобы облегчить работу экстренных служб.

Причины возгорания

По предварительной информации, причиной трагического пожара могла стать пиротехника, применявшаяся во время концерта. Об этом сообщает швейцарское издание Blick. Представители правоохранительных органов уточнили, что версия теракта не рассматривается, и на данный момент следствие сосредоточено на технических и организационных аспектах инцидента.

Кран-Монтана: популярный туристический курорт

Кран-Монтана — один из самых известных горнолыжных курортов Швейцарии, расположенный на юго-западе страны у подножия Альп. Он известен своей развитой туристической инфраструктурой, современными гостиницами и ресторанами, а также регулярным проведением международных спортивных соревнований. Ежегодно курорт привлекает тысячи туристов со всего мира, особенно в зимний период, когда проходят новогодние праздники и фестивали.

Реакция и меры экстренных служб

На месте происшествия работают пожарные, полиция и спасатели, пытаясь локализовать последствия взрыва и оказать помощь пострадавшим. Местные власти призвали жителей и туристов сохранять спокойствие и избегать посещения центра города и курортных зон, чтобы не мешать работе спасательных служб.

