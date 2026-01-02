18+
02.01.2026, 07:36

Россия приняла председательство в ОДКБ

Новости Мира 0 452

С 1 января 2026 года председательство в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) перешло к России. В течение 2025 года объединение возглавлял Кыргызстан. О приоритетах российского председательства заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, сообщает Lada.kz. 

Девиз председательства и ключевой вектор

По словам главы российского МИД, Россия намерена нести председательство под девизом: «Коллективная безопасность в многополярном мире: единая цель, общая ответственность».

Лавров подчеркнул, что деятельность ОДКБ будет опираться на принципы, закрепленные в основополагающих документах организации. Речь идет о мирном сосуществовании государств, приоритете политико-дипломатических методов урегулирования конфликтов, а также строгом соблюдении норм международного права при ведущей роли ООН.

Архитектура безопасности в Евразии

Россия предложила странам — участницам ОДКБ активнее включиться в формирование новой архитектуры равной и неделимой безопасности на евразийском пространстве. По мнению Лаврова, Организация может стать одной из ключевых опор этой системы.

Глава МИД РФ отдельно отметил важность того, чтобы государства Евразии сами брали на себя ответственность за обеспечение собственной безопасности и определяли будущее континента без внешнего вмешательства.

Усиление военного потенциала ОДКБ

Одним из приоритетов российского председательства станет развитие боевых возможностей Коллективных сил ОДКБ. В частности, планируется:

  • наращивание их боевого потенциала;

  • оснащение современными и совместимыми образцами вооружения и военной техники;

  • учет опыта современных вооруженных конфликтов при планировании совместной работы.

Все меры будут выстраиваться с учетом текущих и перспективных вызовов безопасности.

Биологическая и информационная безопасность

Отдельное внимание в 2026 году предполагается уделить сотрудничеству в сфере защиты от биологических угроз, а также вопросам информационной безопасности. Эти направления, по словам Лаврова, приобретают особую актуальность в условиях меняющейся международной обстановки.

Оборонно-промышленная кооперация и технологии

Среди других ориентиров российского председательства названы:

  • обеспечение технологического лидерства в военной сфере;

  • развитие оборонно-промышленных комплексов стран — участниц ОДКБ;

  • расширение кооперации между ними;

  • реализация инновационного потенциала объединения.

Ожидания от партнеров

Сергей Лавров выразил уверенность в поддержке со стороны союзников по ОДКБ при реализации заявленных приоритетов и заявил о готовности России к тесной и плодотворной совместной работе в течение всего 2026 года.

Справка

ОДКБ — это военно-политический союз, в который входят Россия, Казахстан, Беларусь, Армения, Кыргызстан и Таджикистан. Основной задачей организации является обеспечение региональной безопасности, а также развитие сотрудничества государств-участников в оборонной сфере.

