02.01.2026, 08:20

Когда Земля и космос устроят январскую феерию: метеоры, Луна и планеты в одном шоу

Новости Мира

Жители Земли в январе 2026 года смогут стать свидетелями сразу нескольких редких астрономических явлений: Земля достигнет перигелия, Луна закроет яркие звезды, пройдет пик метеорного потока Квадрантиды, а на вечернем небе появятся Сатурн, Юпитер и другие «звездные гости». О деталях рассказал инженер учебной астрономической обсерватории Уральского федерального университета Владилен Санакоев, сообщает Lada.kz со ссылкой на ТАСС.

Фото: life.ru
Фото: life.ru

Земля в наименьшей дистанции к Солнцу

3 января Земля достигнет перигелия — точки орбиты, когда она находится максимально близко к Солнцу. Расстояние составит 147,1 миллиона километров, что меньше среднего расстояния между планетой и Солнцем (149,5 млн км) на 2,4 млн км.

С этим событием совпадает и полнолуние, которое Луна достигнет в ту же дату. На протяжении 1–3 января Луна будет казаться немного крупнее обычного, так как в эти дни она приблизится к Земле на чуть более 360 тысяч километров — примерно на 6% ближе среднего значения.

Пик метеорного потока Квадрантиды

В ночь с 3 на 4 января ожидается максимальная активность метеорного потока Квадрантиды. Зенитное число (число метеоров в час при идеальных условиях) прогнозируется от 60 до 100.

Однако наблюдения могут осложнить полнолуние, которое сделает слабые метеоры почти незаметными. По словам Санакоева, лучший способ увидеть поток — ориентироваться на восточную часть неба ближе к утру.

Луна закроет яркую звезду Регул

6 января во время восхода Луны произойдет интересное астрономическое покрытие: Луна на короткое время скроет от наблюдателей Регул, одну из 25 самых ярких звезд неба, входящую в созвездие Льва.

Лучшие условия для наблюдения будут в Тюмени и Ханты-Мансийске: здесь Луна поднимется над горизонтом на 7 и 9 градусов соответственно. Для точного наблюдения потребуются бинокль или телескоп.

Юпитер и его спутники выходят на сцену

В ночь с 9 на 10 января Земля окажется ближе всего к Юпитеру, самой крупной планете Солнечной системы, на расстоянии 633 млн километров.

Дополнительно, с 15 января можно будет увидеть четыре крупнейших спутника планеты — Ио, Европу, Ганимед и Каллисто — выстроившихся в прямую линию. 17 января они образуют симметричную композицию вокруг Юпитера, доступную для наблюдений через телескоп.

Сатурн и «вечерние светила»

Жители Земли смогут наблюдать Сатурн на юго-западном небе в январские вечера, особенно 1, 9 и 17 января. В эти даты можно будет увидеть Титан, крупнейший спутник планеты, который пройдет за диском Сатурна или по нему.

30 января произойдет редкое событие: сближение трех ярчайших ночных светил — Луны, Юпитера и звезды Сириус. Луна и Юпитер будут расположены выше 50 градусов над горизонтом, а Сириус — около 15 градусов, создавая уникальную «тройную композицию» на небосводе.

