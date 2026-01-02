18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
505.53
593.44
6.34
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
02.01.2026, 08:57

Названы четыре знака зодиака, которые скоро получат важное послание от Вселенной

Новости Мира 0 1 894

2026 год для некоторых знаков зодиака начинается не с шумных событий и внешнего хаоса, а с внутренней ясности. Уже в январе астрологи отмечают особую энергетику: сочетание активных и ретроградных влияний заставляет быть внимательнее к своим решениям и планам, сообщает Lada.kz. 

Photo: SanneBerg from Getty Images, Canva Pro
Photo: SanneBerg from Getty Images, Canva Pro

По информации YourTango, 2 января станет днем расстановки приоритетов, когда каждый шаг требует обдуманности, а начало года задает серьезный, но вдохновляющий тон.

Телец: стабильность через действия

Для Тельцов послание Вселенной выглядит просто и ясно: без усилий нет роста. Комфорт и привычный порядок — это хорошо, но в этот период они больше не могут быть главным ориентиром.

  • Вы чувствуете, что настало время выходить из зоны привычного комфорта.

  • Это осознание не вызывает давления, а приносит уверенность и внутреннюю опору.

  • Новый год вы встречаете с ясностью, с чего начать и в каком направлении двигаться.

Совет Вселенной: маленькие, регулярные шаги теперь важнее внезапных порывов. Постройте свои планы на реальном фундаменте, а не на мечтах.

Близнецы: пора сделать выбор

Для Близнецов ключевая тема этого дня — решения и выбор. Ситуации, которые долго откладывались, больше не могут оставаться в подвешенном состоянии.

  • Вселенная подталкивает к обдуманным решениям, а не импульсивным поступкам.

  • Меркурий в Козероге помогает сосредоточиться на варианте, который имеет долгосрочную ценность.

  • Наступает время отказаться от распыления внимания на мелочи и сконцентрироваться на важном.

Совет Вселенной: выбирайте не то, что кажется легким, а то, что создает перспективу.

Весы: границы и уважение к себе

Для Весов послание Вселенной связано с самоуважением и установкой границ. События дня могут заставить задуматься: почему вы раньше соглашались на меньшее, чем заслуживаете?

  • Это осознание не приносит боли, а скорее отрезвляет и структурирует мышление.

  • День сигнализирует о старте новой позиции — более зрелой и устойчивой.

  • Вход в новый год сопровождается готовностью спокойно отстаивать свои интересы, без конфликта, но и без самоуничижения.

Совет Вселенной: научитесь говорить «нет» без чувства вины — это ключ к гармонии.

Рыбы: превращаем мечты в практику

Для Рыб 2 января несет сигнал о структуре и направленности. Меркурий в Козероге напоминает: одного вдохновения недостаточно, чтобы мечты ожили и развивались.

  • Пришло время переводить идеи в действия.

  • Возможно, потребуется поддержка извне или помощь других — то, чего ранее вы избегали.

  • Структура и порядок теперь работают не как ограничения, а как опора для фокусировки.

Совет Вселенной: доверяйте планам и внешней помощи — это не лишает свободы, а дает инструмент для реализации мечты.

Итог: январь 2026 года для Тельцов, Близнецов, Весов и Рыб становится временем ясности, фокусировки и расстановки приоритетов. Вселенная подсказывает: стабильность, выбор, уважение к себе и практическая реализация мечт — ключевые темы для успешного старта нового года.

1
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

С 1 января казахстанцев без работы и доходов подключат к ОСМСНовости Казахстана
21.12.2025, 18:06 0
С 22 декабря Нацбанк Казахстана вводит новые правила обмена валютыНовости Казахстана
12.12.2025, 12:02 0
С 2026 года деньги в Казахстане будут считать по-новомуНовости Казахстана
31.12.2025, 18:39 0
С 1 января казахстанцы смогут не платить взносы по ОСМС до 6 месяцевНовости Казахстана
18.12.2025, 20:29 0
2026 год в Казахстане начнется с подорожаний — список уже сформированНовости Казахстана
24.12.2025, 13:14 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь