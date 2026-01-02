18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
02.01.2026, 10:33

Дочь Томми Ли Джонса найдена мертвой в отеле Калифорнии

Новости Мира 0 10 675

Американский актер и режиссер Томми Ли Джонс столкнулся с трагедией: его дочь Виктория была обнаружена мертвой в отеле Fairmont San Francisco. Об этом сообщают СМИ, включая портал TMZ, передает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: Arthur Mola/AP
Фото: Arthur Mola/AP

По данным источников, 34-летнюю Викторию констатировали мертвой прибывшие на место медики. На данный момент причина смерти официально не установлена, и представители властей пока не предоставили дополнительных подробностей.

Трагическая цепочка событий в мире звезд

Инцидент с дочерью Томми Ли Джонса происходит на фоне других трагических событий в голливудской среде. Так, 15 декабря в Лос-Анджелесе были найдены мертвыми актер и режиссер Роб Райнер и его жена Мишель.

  • Тела супругов обнаружили в их доме после пожара.

  • У обоих были рваные ножевые раны, что затрудняло опознание.

  • СМИ, в частности TMZ, со ссылкой на источники, предполагают, что Робу Райнеру могли перерезать горло во время семейной ссоры.

Официально полиция не подтвердила версию о преступлении, но источники в прессе отметили, что на родителей мог напасть их сын Ник.

Сложное прошлое молодых членов семей знаменитостей

По данным СМИ, Ник, сын Райнеров, долгое время боролся с наркозависимостью и жил без постоянного жилья. Эти обстоятельства добавляют трагизма к произошедшему и подчеркивают сложности, с которыми сталкиваются семьи известных людей вне публичного внимания.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

