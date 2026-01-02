18+
02.01.2026, 11:54

От Душанбе до Москвы и Шымкента: скончался великий Мухсин Мухаммадиев

Новости Мира 0 625

В первый день 2026 года мир футбола потерял одну из своих ярчайших звезд. На 60-м году жизни скончался советский и таджикский футболист, а затем тренер Мухсин Мухаммадиев. Новости о его смерти распространила Федерация футбола Таджикистана, отметив, что причиной стала тяжелая болезнь, сообщает Lada.kz. 

Фото: Уткин Игорь/ТАСС
Фото: Уткин Игорь/ТАСС

"Мухсин Мухаммадиев внес неоценимый вклад в развитие таджикского футбола и навсегда останется в памяти болельщиков, коллег и учеников", — подчеркнули в Федерации.

Карьера игрока: от Душанбе до Москвы

Мухсин Мухаммадиев получил признание еще как нападающий душанбинского клуба «Памир», где проявил свои лучшие качества на поле. Его мастерство привлекло внимание московских команд, и он продолжил карьеру в «Спартаке» и «Локомотиве», защищая цвета этих известных клубов и завоевывая уважение болельщиков.

Его игра отличалась технической грамотностью, смелыми решениями и умением создавать моменты из, казалось бы, ничего — качества, за которые его до сих пор помнят старые фанаты.

Тренерский путь: национальная сборная и зарубежный опыт

После завершения игровой карьеры Мухаммадиев переключился на тренерскую деятельность. Он возглавлял национальную сборную Таджикистана, оставив заметный след в развитии молодых игроков и в популяризации футбола в стране.

Не ограничиваясь родиной, Мухсин Мухаммадиев работал и за рубежом. В 2015–2016 годах он тренировал казахстанский клуб «Ордабасы» из Шымкента, где применял свой богатый опыт и футбольное чутьё, помогая команде показывать стабильные результаты в Премьер-лиге.

Наследие и память

Мухсин Мухаммадиев останется в истории не только как талантливый игрок и умелый тренер, но и как наставник, воспитавший целое поколение футболистов. Его вклад в развитие таджикского футбола оценивается как бесценный, а память о нем будет жить в сердцах всех, кто любил этот вид спорта.

