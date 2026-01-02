18+
02.01.2026, 14:51

Власти США призвали своих граждан срочно покинуть Россию

Новости Мира 0 1 140

Fox News сообщает, что Госдепартамент США выпустил экстренное предупреждение для американцев, находящихся на территории России. Согласно документу, гражданам США настоятельно рекомендуется немедленно покинуть страну, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости
Причины срочного предупреждения

В предупреждении Госдепа отмечается, что возможности американских дипломатов помогать своим гражданам в России сильно ограничены. Это значит, что в случае возникновения проблем, будь то на границе или внутри страны, рассчитывать на оперативную помощь со стороны посольства будет крайне сложно.

История рекомендаций посольства

Посольство США в Москве впервые выпустило предупреждение в 2022 году, когда рекомендовало всем американцам, включая спортсменов, покинуть Россию. Тогда граждан заранее предупредили, что в случае частичной мобилизации власти России могут попытаться призвать мужчин и женщин с двойным гражданством.

С тех пор предупреждение регулярно обновляется, учитывая сохраняющиеся риски для американцев на территории РФ.

Рекомендации для тех, кто всё же планирует поездку

Для тех американцев, кто всё же решит посетить Россию, Госдеп предлагает несколько мер предосторожности:

  • Носить при себе удостоверение личности, включая паспорт США и действующую российскую визу;

  • Изучить все рекомендации Госдепа по поездкам в РФ, чтобы понимать потенциальные риски;

  • Иметь план действий на случай непредвиденных ситуаций, включая контакты посольства и возможность экстренного выезда из страны.

Таким образом, Госдеп США подчеркивает, что для граждан США сейчас самый безопасный вариант — немедленно покинуть Россию, чтобы избежать проблем и сложностей с дипломатической поддержкой.

