Врач рассказал, как забыть о гипертонии

Отказ от вредных привычек, контроль веса и внимание к образу жизни способны существенно снизить риск развития гипертонии и даже помочь избежать этого диагноза. Об этом рассказал врач общей практики и кардиолог, обладатель статуса «Московский врач» Денис Прокофьев в комментарии для издания «Известия» , передает Lada.kz.

Фото: pixabay

По словам специалиста, гипертония во многих случаях не возникает внезапно, а формируется постепенно под воздействием внешних и поведенческих факторов, на которые человек может повлиять самостоятельно.

Основные причины повышения артериального давления

Кардиолог отметил, что эпизодические скачки давления встречаются у большинства людей и далеко не всегда означают наличие хронического заболевания. Чаще всего такие состояния связаны с образом жизни и реакцией организма на перегрузки.

Среди ключевых факторов, провоцирующих повышение давления, врач выделил:

постоянный или сильный стресс;

чрезмерное употребление соленой пищи;

злоупотребление алкоголем;

курение;

избыточную массу тела.

Все эти причины усиливают нагрузку на сердечно-сосудистую систему и со временем могут привести к устойчивому повышению артериального давления.

Почему скачки давления возникают даже у здоровых людей

По словам Дениса Прокофьева, кратковременные эпизоды повышения давления как симптоматическая форма встречаются практически у каждого человека. Организм может реагировать таким образом на эмоциональное напряжение, усталость или пищевые перегрузки.

Кардиолог подчеркнул, что в ряде случаев для нормализации показателей бывает достаточно устранить провоцирующие факторы. Это позволяет значительно снизить вероятность перехода временных скачков давления в хроническую артериальную гипертензию.

Роль раннего контроля давления

Специалист обратил внимание на важность своевременного контроля показателей артериального давления. Чем раньше человек начинает замечать его повышение и искать возможные причины, тем выше шансы предотвратить развитие гипертонии.

Раннее внимание к своему состоянию, по словам врача, помогает:

выявить факторы риска на начальной стадии;

скорректировать образ жизни;

избежать формирования хронического заболевания.

Какие показатели считаются ориентиром для врачей

При постановке диагноза «артериальная гипертензия» специалисты ориентируются на конкретные цифры давления. Как отметил кардиолог, базовым ориентиром считается показатель 120 на 80 миллиметров ртутного столба.

Именно отклонение от этих значений в сторону устойчивого повышения может стать поводом для дополнительного медицинского наблюдения и более детальной оценки состояния сердечно-сосудистой системы.

Здоровый образ жизни как основа профилактики

Врач подчеркнул, что в вопросе профилактики гипертонии ключевую роль играет образ жизни. Контроль веса, отказ от вредных привычек и внимательное отношение к собственному здоровью позволяют снизить нагрузку на сердце и сосуды и тем самым уменьшить риск развития заболевания.

По словам кардиолога, такие меры остаются одним из самых эффективных способов сохранить нормальное давление и избежать диагноза «гипертония» в будущем.