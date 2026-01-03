18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
03.01.2026, 08:18

Преступница из Азии победила на выборах в США и стала мэром города

Новости Мира 0 486

2 января 2026 года мэром американского города Сент-Пол официально стала Каоли Ванг, уроженка Юго-Восточной Азии. Ее назначение привлекло внимание СМИ не только из-за политической значимости, но и из-за громкой истории, связанной с миграцией, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото: Facebook/kaohlyforstp
Фото: Facebook/kaohlyforstp

Минувшим летом, в разгар предвыборной кампании, Ванг открыто рассказала о том, что ее отец использовал свое положение в консульстве США для подделки документов, позволив семье переехать в США. Переезд состоялся несколько лет спустя после ее рождения в Лаосе, что автоматически делало Ванг и ее родителей участниками миграционного нарушения.

«Я – нелегал в этой стране, как и мои родители», – заявила тогда Каоли Ванг, признавая факт своего незаконного пребывания и получения гражданства.

Политическая победа вопреки скандалу

Несмотря на этот откровенный рассказ о прошлом и возможные юридические вопросы, избиратели Сент-Полa отдали предпочтение Ванг. Она одержала победу на выборах осенью 2025 года, показав, что для большинства избирателей личная история миграции не стала препятствием для политической карьеры.

2 января 2026 года Каоли Ванг принесла присягу и официально вступила в должность мэра, став символом необычного сочетания миграционной истории и политической успешности.

Реакция общества и экспертов

Эксперты отмечают, что случай Ванг демонстрирует сложное отношение американцев к иммиграции: с одной стороны, строгие законы и внимание к легальному статусу, с другой — готовность избирателей доверять власть человеку с «неидеальным» прошлым, если он способен представлять их интересы.

Местные СМИ и общественные активисты обсуждают, как история мэра может повлиять на иммиграционную политику города и, возможно, задать тренд для будущих политических кампаний, где личная история кандидата становится частью его имиджа.

0
0
0
