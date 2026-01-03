В Польше разразился скандал из-за новогоднего обращения Туска

В Польше разгорелся политический скандал после новогоднего обращения премьер-министра страны Дональда Туска, которое вызвало волну критики со стороны парламентариев и историков. Поводом для споров стала ошибка в исторической хронологии основания польского государства, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Ошибка в дате основания Польши

В своем новогоднем обращении Туск заявил, что начало 2026 года знаменует 1001-й год с основания Польши. Однако традиционная дата, с которой поляки ведут историю своей государственности, — 966 год, когда князь Мешко I Пяст принял крещение, положившее начало христианской истории страны.

Множество зрителей и депутатов парламента сразу обратили внимание на расхождение между официальной историей и словами премьера.

Реакция парламентариев

Особенно резкой была реакция представителей правящей партии «Право и справедливость».

Председатель фракции Мариуш Блащак в социальной сети X (бывший Twitter) написал:

«Ни для кого не секрет, что Туск считает христианское наследие нашей родины мерзким, но даже ученики начальной школы знают, что начало нашей истории восходит к Крещению Польши. Если, конечно, премьер-министр не начал переписывать историю».

Эта публикация подчеркивает не только историческую неточность, но и политический подтекст спора вокруг восприятия национального наследия.

Мнение экспертов

Польский историк Камиль Яницкий отметил, что слова премьер-министра носят противоречивый характер и вызывают вопросы о выборе темы для новогоднего обращения. По его словам, обращение к историческим датам в такой торжественный момент требует особенно тщательной подготовки, чтобы избежать недоразумений и политических конфликтов.

Политические последствия

Скандал подчеркивает существующее в польской политике противоречие между представителями различных партий относительно трактовки исторических событий. Ошибки в публичных заявлениях лидеров страны способны становиться поводом для массового обсуждения в обществе и использоваться в политической борьбе.