Меч Жанны Д’Арк разлетелся на куски: дерзкая кража потрясла Париж

Во французской столице произошло происшествие, которое всколыхнуло общественность и экспертов по культурному наследию. 2 января 2026 года утром на площади Сен-Огюстен неизвестный мужчина поднялся на статую Жанны Д’Арк и совершил дерзкую кражу — похитил железный меч, символизирующий боевой дух легендарной французской героини, сообщает Lada.kz со ссылкой на РИА Новости.

© Getty Images / P A Thompson

Событие привлекло внимание не только горожан, но и международных СМИ, поскольку такие акты над памятниками истории крайне редки во Франции.

Смелый и разрушительный поступок

По информации агентства Kazinform, инцидент произошел около 10:00 по местному времени. Мужчина, как отмечают свидетели и камеры наблюдения, сначала тряс статую всадницы и лошадь, а затем залез на пьедестал. Прямыми руками он нанес резкий удар по мечу, в результате чего оружие раскололось на несколько частей.

Карен Тайеб, заместитель мэра Парижа по вопросам культурного наследия, лично изучила записи с камер видеонаблюдения:

«Мы видим, как мужчина яростно трясет лошадь, затем забирается на статую и ломает меч голыми руками. Это не просто кража, это акт вандализма против всей истории города», — подчеркнула она.

Задержание и проверка психического состояния

Полиции удалось оперативно задержать подозреваемого недалеко от места преступления. На данный момент он находится под стражей, и правоохранительные органы проводят все необходимые следственные действия.

Как сообщает издание Le Parisien, эксперты планируют провести психиатрическую экспертизу, чтобы выяснить, находился ли мужчина в здравом уме во время преступления.

«Подозреваемый был взят под стражу в полиции, — уточняет источник. — Мы выясняем мотивы и психологическое состояние», — говорится в официальном заявлении.

Вандализм против исторического наследия

Инцидент с мечом Жанны Д’Арк вновь поднял вопрос о защите памятников и исторических объектов в Париже. Эксперты отмечают, что несмотря на охрану и видеонаблюдение, статуи остаются уязвимыми для подобных актов.

Карен Тайеб добавила, что будут усилены меры безопасности, а фрагменты меча передадут реставраторам для возможного восстановления: