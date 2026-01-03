18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
505.53
593.44
6.34
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
03.01.2026, 11:32

Меч Жанны Д’Арк разлетелся на куски: дерзкая кража потрясла Париж

Новости Мира 0 401

Во французской столице произошло происшествие, которое всколыхнуло общественность и экспертов по культурному наследию. 2 января 2026 года утром на площади Сен-Огюстен неизвестный мужчина поднялся на статую Жанны Д’Арк и совершил дерзкую кражу — похитил железный меч, символизирующий боевой дух легендарной французской героини, сообщает Lada.kz со ссылкой на РИА Новости.

© Getty Images / P A Thompson
© Getty Images / P A Thompson

Событие привлекло внимание не только горожан, но и международных СМИ, поскольку такие акты над памятниками истории крайне редки во Франции.

Смелый и разрушительный поступок

По информации агентства Kazinform, инцидент произошел около 10:00 по местному времени. Мужчина, как отмечают свидетели и камеры наблюдения, сначала тряс статую всадницы и лошадь, а затем залез на пьедестал. Прямыми руками он нанес резкий удар по мечу, в результате чего оружие раскололось на несколько частей.

Карен Тайеб, заместитель мэра Парижа по вопросам культурного наследия, лично изучила записи с камер видеонаблюдения:

«Мы видим, как мужчина яростно трясет лошадь, затем забирается на статую и ломает меч голыми руками. Это не просто кража, это акт вандализма против всей истории города», — подчеркнула она.

Задержание и проверка психического состояния

Полиции удалось оперативно задержать подозреваемого недалеко от места преступления. На данный момент он находится под стражей, и правоохранительные органы проводят все необходимые следственные действия.

Как сообщает издание Le Parisien, эксперты планируют провести психиатрическую экспертизу, чтобы выяснить, находился ли мужчина в здравом уме во время преступления.

«Подозреваемый был взят под стражу в полиции, — уточняет источник. — Мы выясняем мотивы и психологическое состояние», — говорится в официальном заявлении.

Вандализм против исторического наследия

Инцидент с мечом Жанны Д’Арк вновь поднял вопрос о защите памятников и исторических объектов в Париже. Эксперты отмечают, что несмотря на охрану и видеонаблюдение, статуи остаются уязвимыми для подобных актов.

Карен Тайеб добавила, что будут усилены меры безопасности, а фрагменты меча передадут реставраторам для возможного восстановления:

«Мы обязаны сохранить наследие для будущих поколений. Этот случай — тревожный сигнал для всех городов, где стоят памятники национальной истории», — заявила заместитель мэра.

0
3
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

С 2026 года деньги в Казахстане будут считать по-новомуНовости Казахстана
31.12.2025, 18:39 0
С 1 января казахстанцев без работы и доходов подключат к ОСМСНовости Казахстана
21.12.2025, 18:06 0
С 22 декабря Нацбанк Казахстана вводит новые правила обмена валютыНовости Казахстана
12.12.2025, 12:02 0
С 1 января казахстанцы смогут не платить взносы по ОСМС до 6 месяцевНовости Казахстана
18.12.2025, 20:29 0
2026 год в Казахстане начнется с подорожаний — список уже сформированНовости Казахстана
24.12.2025, 13:14 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь