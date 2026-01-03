Учёные рассказали о ядерной угрозе

Ядерная угроза заставляет задуматься не только о разрушениях, но и о том, как выжить после взрыва. Ученые изучили, сколько времени человек может провести в бункере, какие условия для этого необходимы и какие риски подстерегают внутри и снаружи защитного сооружения, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.