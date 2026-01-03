18+
03.01.2026, 14:56

Трамп объявил о захвате Мадуро и его супруги

Новости Мира 0 458

Президент США Дональд Трамп сообщил на своей странице в соцсети Truth Social, что президент Венесуэлы Николас Мадуро и его жена Силия Флорес были захвачены и выведены из страны, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Николас Мадуро и Дональд Трамп. Коллаж Fox News
Николас Мадуро и Дональд Трамп. Коллаж Fox News

По словам американского лидера, операция проводилась в сотрудничестве с правоохранительными органами США. Дополнительные детали Трамп пообещал раскрыть позже.

Масштабные взрывы в столице Венесуэлы

В столице страны, Каракасе, зафиксировано минимум семь взрывов. По данным местных и международных СМИ, удары пришлись на:

  • Военную базу Фортэ Тиуна

  • Авиабазу генералиссимуса Франсиско де Миранды

  • Портовые объекты

  • Остров Маргарита в Карибском море

Существуют сообщения о возможных ударах по генеральному штабу, президентскому дворцу и нефтеперерабатывающему заводу.

Реакция региональных лидеров

Президент Колумбии Густаво Петро заявил, что на страну были выпущены ракеты, что подтверждает масштаб атаки.

На данный момент американские власти официально не комментируют происходящее, однако CBS News утверждает, что приказ о нанесении ударов отдал лично президент Дональд Трамп.

4
1
0
Комментарии

1 комментарий(ев)
дорожник
дорожник
У вас есть нефть? Значит США принесут вам демократию
03.01.2026, 13:12
Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

