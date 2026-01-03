Какие морщины на лице могут предсказать деменцию - ученые

Деменция — одно из самых коварных заболеваний современности. Болезнь развивается годами, часто оставаясь незаметной до того момента, когда проявления становятся необратимыми. Несмотря на то что полностью излечить деменцию пока невозможно, ученые уверены: ранняя диагностика позволяет замедлить прогрессирование болезни, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny.

Фото: кадр из фильма "Отец"

Именно поэтому исследователи по всему миру ищут точные внешние признаки, которые могут указывать на риск развития когнитивных нарушений.

Китайские ученые обнаружили неожиданный сигнал

Недавнее исследование китайских ученых открывает новый способ ранней диагностики: достаточно взглянуть в зеркало. Специалисты выявили, что старение кожи лица тесно связано с повышенной вероятностью деменции.

В крупном эксперименте приняли участие почти 200 тысяч человек в возрасте от 56 лет, за которыми наблюдали более 12 лет. За это время было зафиксировано 5659 случаев деменции.

Морщины вокруг глаз как индикатор риска

Анализ внешности участников показал, что больных деменцией чаще всего отличала одна характерная особенность — морщины вокруг глаз, известные как «гусиные лапки».

Люди с выраженными «лапками» имели вдвое более высокий риск развития деменции по сравнению с теми, у кого кожа вокруг глаз оставалась гладкой.

По мнению исследователей, именно эти морщины отражают биологическую устойчивость кожи к старению .

Если кожа в этой тонкой и чувствительной области быстро стареет, это может говорить о сбоях в работе защитных механизмов организма, включая выработку коллагена и антиоксидантную защиту мозга.

«Гусиные лапки» становятся не просто косметическим признаком старения, а настоящим индикатором работы организма на клеточном уровне, включая состояние головного мозга, отмечают авторы исследования.

Дополнительные факторы риска деменции

Помимо морщин, ученые выявили еще несколько обстоятельств, повышающих вероятность когнитивных нарушений:

Ожирение — лишний вес в пожилом возрасте напрямую связан с риском деменции. Чрезмерное пребывание на солнце — постоянное воздействие ультрафиолета ускоряет старение кожи и негативно влияет на организм. Наследственность — генетическая предрасположенность продолжает играть ключевую роль в развитии болезни.

Что важно знать

Хотя пока невозможно полностью предотвратить деменцию, выявление ранних признаков, таких как морщины вокруг глаз, дает шанс вовремя вмешаться:

контролировать образ жизни;

следить за питанием и физической активностью;

избегать чрезмерного солнечного воздействия;

проходить регулярные медицинские обследования.

Ученые подчеркивают: внимание к деталям внешности может стать важной подсказкой для раннего выявления болезни, которая сегодня считается одной из самых опасных возрастных патологий.