США предъявили Мадуро и его жене обвинения

США официально предъявили обвинения президенту Венесуэлы Николасу Мадуро и его супруге Силии Флорес. Их обвиняют в преступлениях, связанных с наркотерроризмом, и уже в ближайшее время они предстанут перед американским судом, сообщает Lada.kz со ссылкой на RG.RU.
Генеральный прокурор США Памела Бонди сообщила в соцсети X о предъявлении обвинений. Согласно официальным данным:
Николас Мадуро обвиняется в:
сговоре с целью наркотерроризма,
сговоре с целью ввоза кокаина на территорию США,
хранении пулеметов и взрывных устройств,
сговоре с целью хранения оружия и взрывчатки против США.
Супруга Мадуро, Силия Флорес, также названа соучастницей ряда преступлений, связанных с наркотрафиком и вооруженной деятельностью.
Генпрокурор подчеркнула:
«Вскоре они предстанут перед полным гневом американского правосудия на американской земле в американском суде».
В посте Памела Бонди также выразила благодарность президенту Дональду Трампу за решимость привлечь Мадуро к ответственности в интересах американского народа и военных.
Обвинения против Мадуро и его супруги последовали после серии военных действий США на территории Венесуэлы.
Взрывы и отключения электричества:
В Каракасе прогремело как минимум семь взрывов, часть города осталась без света. Детонации слышались также в аэропорту имени Симона Боливара в Майкетии и в порту Ла-Гуайра.
Реакция международных лидеров:
Президент Колумбии Густаво Петро обвинил США в бомбардировках Венесуэлы и призвал к экстренному заседанию ООН.
Приказ Дональда Трампа:
Американский лидер отдал распоряжение о нанесении ударов по объектам на территории Венесуэлы, включая военные базы.
Меры Венесуэлы:
Николас Мадуро поручил немедленно развернуть систему всеобъемлющей обороны страны и мобилизовать национальные силы. В стране объявлен режим чрезвычайного положения.
Судебные и военные действия вокруг Венесуэлы создают исторический прецедент: американские власти напрямую обвиняют действующего президента иностранного государства и его супругу в организации наркотеррористической деятельности. Это событие может оказать значительное влияние на:
международную политику в Латинской Америке,
позиции США на глобальной арене в борьбе с наркоторговлей,
внутреннюю ситуацию в Венесуэле и баланс сил в регионе.
Следующий этап – американский суд, где Мадуро и Флорес предстоят перед обвинением, а мир наблюдает за последствиями дипломатического и военного противостояния.
