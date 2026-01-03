США предъявили Мадуро и его жене обвинения

США официально предъявили обвинения президенту Венесуэлы Николасу Мадуро и его супруге Силии Флорес. Их обвиняют в преступлениях, связанных с наркотерроризмом , и уже в ближайшее время они предстанут перед американским судом, сообщает Lada.kz со ссылкой на RG.RU.

© YURI CORTEZ

Обвинения против Мадуро и его супруги

Генеральный прокурор США Памела Бонди сообщила в соцсети X о предъявлении обвинений. Согласно официальным данным:

Николас Мадуро обвиняется в: сговоре с целью наркотерроризма , сговоре с целью ввоза кокаина на территорию США , хранении пулеметов и взрывных устройств , сговоре с целью хранения оружия и взрывчатки против США.

Супруга Мадуро, Силия Флорес, также названа соучастницей ряда преступлений, связанных с наркотрафиком и вооруженной деятельностью.

Генпрокурор подчеркнула:

«Вскоре они предстанут перед полным гневом американского правосудия на американской земле в американском суде».

В посте Памела Бонди также выразила благодарность президенту Дональду Трампу за решимость привлечь Мадуро к ответственности в интересах американского народа и военных.

Эскалация конфликта: атака США на Венесуэлу

Обвинения против Мадуро и его супруги последовали после серии военных действий США на территории Венесуэлы.

Взрывы и отключения электричества:

В Каракасе прогремело как минимум семь взрывов, часть города осталась без света. Детонации слышались также в аэропорту имени Симона Боливара в Майкетии и в порту Ла-Гуайра.

Реакция международных лидеров:

Президент Колумбии Густаво Петро обвинил США в бомбардировках Венесуэлы и призвал к экстренному заседанию ООН .

Приказ Дональда Трампа:

Американский лидер отдал распоряжение о нанесении ударов по объектам на территории Венесуэлы, включая военные базы .

Меры Венесуэлы:

Николас Мадуро поручил немедленно развернуть систему всеобъемлющей обороны страны и мобилизовать национальные силы. В стране объявлен режим чрезвычайного положения.

Итоги

Судебные и военные действия вокруг Венесуэлы создают исторический прецедент: американские власти напрямую обвиняют действующего президента иностранного государства и его супругу в организации наркотеррористической деятельности. Это событие может оказать значительное влияние на:

международную политику в Латинской Америке,

позиции США на глобальной арене в борьбе с наркоторговлей,

внутреннюю ситуацию в Венесуэле и баланс сил в регионе.

Следующий этап – американский суд, где Мадуро и Флорес предстоят перед обвинением, а мир наблюдает за последствиями дипломатического и военного противостояния.