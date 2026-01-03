18+
03.01.2026, 18:11

США предъявили Мадуро и его жене обвинения

Новости Мира 0 370

США официально предъявили обвинения президенту Венесуэлы Николасу Мадуро и его супруге Силии Флорес. Их обвиняют в преступлениях, связанных с наркотерроризмом, и уже в ближайшее время они предстанут перед американским судом, сообщает Lada.kz со ссылкой на RG.RU.

© YURI CORTEZ
© YURI CORTEZ

Обвинения против Мадуро и его супруги

Генеральный прокурор США Памела Бонди сообщила в соцсети X о предъявлении обвинений. Согласно официальным данным:

  • Николас Мадуро обвиняется в:

    • сговоре с целью наркотерроризма,

    • сговоре с целью ввоза кокаина на территорию США,

    • хранении пулеметов и взрывных устройств,

    • сговоре с целью хранения оружия и взрывчатки против США.

  • Супруга Мадуро, Силия Флорес, также названа соучастницей ряда преступлений, связанных с наркотрафиком и вооруженной деятельностью.

Генпрокурор подчеркнула:

«Вскоре они предстанут перед полным гневом американского правосудия на американской земле в американском суде».

В посте Памела Бонди также выразила благодарность президенту Дональду Трампу за решимость привлечь Мадуро к ответственности в интересах американского народа и военных.

Эскалация конфликта: атака США на Венесуэлу

Обвинения против Мадуро и его супруги последовали после серии военных действий США на территории Венесуэлы.

  • Взрывы и отключения электричества:
    В Каракасе прогремело как минимум семь взрывов, часть города осталась без света. Детонации слышались также в аэропорту имени Симона Боливара в Майкетии и в порту Ла-Гуайра.

  • Реакция международных лидеров:
    Президент Колумбии Густаво Петро обвинил США в бомбардировках Венесуэлы и призвал к экстренному заседанию ООН.

  • Приказ Дональда Трампа:
    Американский лидер отдал распоряжение о нанесении ударов по объектам на территории Венесуэлы, включая военные базы.

  • Меры Венесуэлы:
    Николас Мадуро поручил немедленно развернуть систему всеобъемлющей обороны страны и мобилизовать национальные силы. В стране объявлен режим чрезвычайного положения.

Итоги

Судебные и военные действия вокруг Венесуэлы создают исторический прецедент: американские власти напрямую обвиняют действующего президента иностранного государства и его супругу в организации наркотеррористической деятельности. Это событие может оказать значительное влияние на:

  • международную политику в Латинской Америке,

  • позиции США на глобальной арене в борьбе с наркоторговлей,

  • внутреннюю ситуацию в Венесуэле и баланс сил в регионе.

Следующий этап – американский суд, где Мадуро и Флорес предстоят перед обвинением, а мир наблюдает за последствиями дипломатического и военного противостояния.

