Как смена власти в Венесуэле ударит по мировому нефтяному рынку

Ситуация вокруг Венесуэлы может стать ключевым фактором для мирового рынка нефти. По словам Игоря Юшкова, эксперта Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности, ужесточение нефтяной блокады страны со стороны США способно резко поднять стоимость нефти до 65–70 долларов за баррель, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: Luis Soto/Keystone Press Agency/Global Look Press

Рост цен на нефть: ожидания экспертов

Юшков пояснил, что в краткосрочной перспективе рынок реагирует на угрозу сокращения поставок нефти:

США могут усилить контроль экспорта венесуэльской нефти.

Более жесткая блокада приведет к уменьшению объемов поставок на мировой рынок.

Инвесторы и трейдеры, ожидая дефицита, будут повышать цену.

Возможная остановка экспорта Венесуэлы

Эксперт также подчеркнул, что существует сценарий, при котором Каракас может полностью приостановить нефтяной экспорт. В настоящее время Венесуэла добывает около 900 тысяч баррелей нефти в сутки, из которых 500–600 тысяч баррелей направляются на экспорт.

Если экспорт остановится, это создаст заметное давление на мировые цены и вызовет дополнительные колебания на рынках энергоносителей.

Военная операция США в Венесуэле

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что американские силы нанесли удар по Венесуэле 3 января 2026 года. По его словам:

Лидер страны Николас Мадуро и его супруга были захвачены и вывезены американскими спецподразделениями «Дельта» .

Подробности операции Трамп пообещал раскрыть на пресс-конференции, назначенной на 19:00 мск.

По последним данным, атакам подверглись как минимум 11 объектов в Каракасе, включая: