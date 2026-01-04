18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Температура воды в Каспийском море
04.01.2026, 07:35

Большая пауза перед бурей: что мировые элиты скрывают от 2026 года

Новости Мира 0 440

2026 год мировая политика встречает в состоянии нестабильного равновесия. С одной стороны — накопленная усталость от конфликтов, санкций и торговых войн. С другой — отсутствие ясных ориентиров, каким будет следующий мировой порядок. Глобальная повестка по-прежнему формируется под воздействием тектонических сдвигов, начавшихся после возвращения Дональда Трампа в Белый дом, сообщает Lada.kz со ссылкой на Kazinform.

Фото: politobzor.net
Фото: politobzor.net

Международные отношения: адаптация без альтернатив

Система международных отношений продолжает перестраиваться под новую реальность. Страны вынуждены подбирать собственные модели поведения, но пространство для маневра остается ограниченным.

Фактически перед большинством государств стоит дилемма:

  • либо учитывать фактор Дональда Трампа и максимально адаптироваться к его стилю внешней политики;

  • либо делать ставку на то, что его президентский срок завершится через три года и курс США может измениться.

Однако нет никаких гарантий, что смена президента приведет к смене идеологии. Если преемником станет вице-президент Джей Ди Вэнс или другой сторонник трампизма, США могут сохранить курс на:

  • изоляционизм,

  • протекционизм,

  • восстановление промышленного потенциала внутри страны.

Это означает, что «временным фактором» Трампа глобальные игроки больше не могут себя утешать.

Промежуточные выборы в США: момент истины для всего мира

Ключевым событием 2026 года станут промежуточные выборы в Конгресс и Сенат США. Их значение выходит далеко за рамки американской внутренней политики.

Именно итоги голосования покажут:

  • насколько популярна линия Трампа внутри страны;

  • сохранит ли Республиканская партия контроль над Конгрессом;

  • с каким уровнем сопротивления столкнется Белый дом при реализации своей политики.

Существует высокая вероятность, что республиканцы могут потерять большинство в Конгрессе. В Сенате ситуация выглядит устойчивее, но и там не исключен сценарий паритета — 50 на 50. В этом случае решающий голос окажется у вице-президента Вэнса.

Почему демократы усиливают позиции

У демократов есть серьезные основания рассчитывать на реванш:

  • победы на губернаторских выборах в Вирджинии и Нью-Джерси,

  • успехи на ряде местных выборов,

  • резонансная победа Зохрана Мамдани в Нью-Йорке.

Особое значение имеет Вирджиния — штат, где проживает большое число госслужащих, попавших под сокращения после прихода Трампа к власти. Именно здесь реформы Белого дома ударили особенно болезненно, несмотря на традиционно сильные республиканские позиции.

Риск сценария «хромой утки»

Даже при сохранении формального статуса президента Трамп может столкнуться с ослаблением реального влияния. В случае поражения на промежуточных выборах он рискует преждевременно оказаться в роли так называемой «хромой утки» — лидера, чьи возможности ограничены отсутствием поддержки в Конгрессе.

Это существенно осложнит:

  • принятие новых торговых пошлин,

  • продвижение внешнеполитических инициатив,

  • реализацию стратегических проектов.

Формально существуют гипотетические схемы политического маневра (например, с выдвижением Вэнса и последующей рокировкой), но они выглядят скорее теоретическими, чем реалистичными.

От тарифов до Гренландии: амбиции Трампа под вопросом

Ослабление позиций внутри США может напрямую сказаться на международных планах Белого дома. Многие инициативы Трампа могут столкнуться с жесткой критикой и сопротивлением.

Показательный пример — Гренландия. В декабре 2025 года Трамп назначил специального посланника по этому автономному региону Дании, дав понять, что идея его присоединения по-прежнему остается на повестке. Однако подобные шаги потребуют значительных политических ресурсов, которые в 2026 году могут оказаться ограниченными.

Ближний Восток: осторожная надежда на разрядку

Одним из немногих регионов, где возможен прогресс, остается Ближний Восток. Трамп уже доказал, что способен влиять на затяжные конфликты, используя личные связи и жесткий переговорный стиль.

В 2026 году станет ясно:

  • удастся ли завершить конфликт вокруг сектора Газа;

  • возможна ли трансформация ХАМАС и передача контроля палестинской администрации;

  • какую роль возьмут на себя арабские страны.

Серьезным инструментом остается проект «Соглашений Авраама», который поддерживают некоторые государства региона. Однако ключевая фигура — Саудовская Аравия — пока не приняла окончательного решения.

Экономическое восстановление Сирии и Афганистана

Отдельного внимания заслуживают процессы в Сирии и Афганистане. Страны Персидского залива рассматривают их стабилизацию как:

  • способ снизить уровень конфликтности в мусульманском мире,

  • возможность запуска масштабных инфраструктурных проектов.

В 2026 году вполне вероятен старт:

  • строительства трубопроводов и железных дорог через Афганистан (проект ТАПИ),

  • развития транспортных маршрутов через Сирию к Средиземному морю.

Россия и Украина: реальное окно для мирного соглашения

Существует высокая вероятность, что именно в 2026 году российско-украинский конфликт может приблизиться к завершению. Существенную роль в этом играют усилия США как главного модератора переговорного процесса.

Ключевым фактором остается:

  • истощение ресурсов обеих сторон,

  • рост издержек продолжения конфликта.

Все чаще обсуждается сценарий заморозки конфликта по аналогии с Корейской войной 1953 года. Такой вариант еще вызывает споры, но его реализация в первые месяцы 2026 года уже не кажется фантастикой.

Казахстан — возможная точка компромисса

В случае достижения договоренностей высока вероятность, что финальный этап переговоров пройдет в Казахстане. Президент Касым-Жомарт Токаев 23 декабря 2025 года официально предложил страну в качестве нейтральной площадки.

Это:

  • подчеркивает международный авторитет Казахстана,

  • подтверждает его статус государства, способного выстраивать диалог с разными центрами силы,

  • усиливает роль страны в глобальной дипломатии.

США и Китай: главный узел мировой напряженности

Ключевой геополитический конфликт 2026 года — противостояние США и Китая. От его развития зависит не только мировая политика, но и будущее глобальной экономики.

Торговые споры, начавшиеся с введения повышенных пошлин, продолжают:

  • сокращать китайский экспорт в США,

  • усиливать взаимное недоверие,

  • расшатывать принципы глобальной торговли.

Военное измерение также усиливается. Пентагон заявляет о наращивании китайского ядерного и ракетного потенциала, в то время как Пекин обвиняет Вашингтон в намеренной эскалации и подрыве стратегической стабильности.

Глобализация под вопросом

Судьба глобализации станет центральной темой 2026 года. После шоковой реакции на торговую политику США в 2025-м страны переходят к более взвешенному анализу:

  • возможна ли глобализация в прежнем виде,

  • будет ли она реформирована,

  • или мир окончательно разделится на региональные экономические блоки.

Это требует от государств более глубокого понимания процессов мировой экономики и способности быстро реагировать на внешние шоки.

2026-й: без резких поворотов, но с важными итогами

Несмотря на масштабность процессов, 2026 год вряд ли станет временем радикальных сломов. Скорее он закрепит тенденции, начавшиеся ранее:

  • адаптацию к новому мировому порядку,

  • поиск баланса между конфликтом и сотрудничеством,

  • постепенное снижение интенсивности наиболее острых кризисов.

Однако уменьшение конфликтности не означает исчезновение рисков. Конкуренция между державами — прежде всего США и Китаем — будет только нарастать. Тем не менее общий настрой на 2026 год выглядит сдержанно оптимистичным: ресурсы дорожают, конфликты истощают, а значит, стимулов к компромиссам становится больше.

Комментарии

1 комментарий(ев)
Pluto 9701
Pluto 9701
А нам какое дело до пиндосов? Мы что им в рот заглядывать будем?
04.01.2026, 04:45
