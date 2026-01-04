Большая пауза перед бурей: что мировые элиты скрывают от 2026 года

2026 год мировая политика встречает в состоянии нестабильного равновесия. С одной стороны — накопленная усталость от конфликтов, санкций и торговых войн. С другой — отсутствие ясных ориентиров, каким будет следующий мировой порядок. Глобальная повестка по-прежнему формируется под воздействием тектонических сдвигов, начавшихся после возвращения Дональда Трампа в Белый дом, сообщает Lada.kz со ссылкой на Kazinform.
Система международных отношений продолжает перестраиваться под новую реальность. Страны вынуждены подбирать собственные модели поведения, но пространство для маневра остается ограниченным.
Фактически перед большинством государств стоит дилемма:
либо учитывать фактор Дональда Трампа и максимально адаптироваться к его стилю внешней политики;
либо делать ставку на то, что его президентский срок завершится через три года и курс США может измениться.
Однако нет никаких гарантий, что смена президента приведет к смене идеологии. Если преемником станет вице-президент Джей Ди Вэнс или другой сторонник трампизма, США могут сохранить курс на:
изоляционизм,
протекционизм,
восстановление промышленного потенциала внутри страны.
Это означает, что «временным фактором» Трампа глобальные игроки больше не могут себя утешать.
Ключевым событием 2026 года станут промежуточные выборы в Конгресс и Сенат США. Их значение выходит далеко за рамки американской внутренней политики.
Именно итоги голосования покажут:
насколько популярна линия Трампа внутри страны;
сохранит ли Республиканская партия контроль над Конгрессом;
с каким уровнем сопротивления столкнется Белый дом при реализации своей политики.
Существует высокая вероятность, что республиканцы могут потерять большинство в Конгрессе. В Сенате ситуация выглядит устойчивее, но и там не исключен сценарий паритета — 50 на 50. В этом случае решающий голос окажется у вице-президента Вэнса.
У демократов есть серьезные основания рассчитывать на реванш:
победы на губернаторских выборах в Вирджинии и Нью-Джерси,
успехи на ряде местных выборов,
резонансная победа Зохрана Мамдани в Нью-Йорке.
Особое значение имеет Вирджиния — штат, где проживает большое число госслужащих, попавших под сокращения после прихода Трампа к власти. Именно здесь реформы Белого дома ударили особенно болезненно, несмотря на традиционно сильные республиканские позиции.
Даже при сохранении формального статуса президента Трамп может столкнуться с ослаблением реального влияния. В случае поражения на промежуточных выборах он рискует преждевременно оказаться в роли так называемой «хромой утки» — лидера, чьи возможности ограничены отсутствием поддержки в Конгрессе.
Это существенно осложнит:
принятие новых торговых пошлин,
продвижение внешнеполитических инициатив,
реализацию стратегических проектов.
Формально существуют гипотетические схемы политического маневра (например, с выдвижением Вэнса и последующей рокировкой), но они выглядят скорее теоретическими, чем реалистичными.
Ослабление позиций внутри США может напрямую сказаться на международных планах Белого дома. Многие инициативы Трампа могут столкнуться с жесткой критикой и сопротивлением.
Показательный пример — Гренландия. В декабре 2025 года Трамп назначил специального посланника по этому автономному региону Дании, дав понять, что идея его присоединения по-прежнему остается на повестке. Однако подобные шаги потребуют значительных политических ресурсов, которые в 2026 году могут оказаться ограниченными.
Одним из немногих регионов, где возможен прогресс, остается Ближний Восток. Трамп уже доказал, что способен влиять на затяжные конфликты, используя личные связи и жесткий переговорный стиль.
В 2026 году станет ясно:
удастся ли завершить конфликт вокруг сектора Газа;
возможна ли трансформация ХАМАС и передача контроля палестинской администрации;
какую роль возьмут на себя арабские страны.
Серьезным инструментом остается проект «Соглашений Авраама», который поддерживают некоторые государства региона. Однако ключевая фигура — Саудовская Аравия — пока не приняла окончательного решения.
Отдельного внимания заслуживают процессы в Сирии и Афганистане. Страны Персидского залива рассматривают их стабилизацию как:
способ снизить уровень конфликтности в мусульманском мире,
возможность запуска масштабных инфраструктурных проектов.
В 2026 году вполне вероятен старт:
строительства трубопроводов и железных дорог через Афганистан (проект ТАПИ),
развития транспортных маршрутов через Сирию к Средиземному морю.
Существует высокая вероятность, что именно в 2026 году российско-украинский конфликт может приблизиться к завершению. Существенную роль в этом играют усилия США как главного модератора переговорного процесса.
Ключевым фактором остается:
истощение ресурсов обеих сторон,
рост издержек продолжения конфликта.
Все чаще обсуждается сценарий заморозки конфликта по аналогии с Корейской войной 1953 года. Такой вариант еще вызывает споры, но его реализация в первые месяцы 2026 года уже не кажется фантастикой.
В случае достижения договоренностей высока вероятность, что финальный этап переговоров пройдет в Казахстане. Президент Касым-Жомарт Токаев 23 декабря 2025 года официально предложил страну в качестве нейтральной площадки.
Это:
подчеркивает международный авторитет Казахстана,
подтверждает его статус государства, способного выстраивать диалог с разными центрами силы,
усиливает роль страны в глобальной дипломатии.
Ключевой геополитический конфликт 2026 года — противостояние США и Китая. От его развития зависит не только мировая политика, но и будущее глобальной экономики.
Торговые споры, начавшиеся с введения повышенных пошлин, продолжают:
сокращать китайский экспорт в США,
усиливать взаимное недоверие,
расшатывать принципы глобальной торговли.
Военное измерение также усиливается. Пентагон заявляет о наращивании китайского ядерного и ракетного потенциала, в то время как Пекин обвиняет Вашингтон в намеренной эскалации и подрыве стратегической стабильности.
Судьба глобализации станет центральной темой 2026 года. После шоковой реакции на торговую политику США в 2025-м страны переходят к более взвешенному анализу:
возможна ли глобализация в прежнем виде,
будет ли она реформирована,
или мир окончательно разделится на региональные экономические блоки.
Это требует от государств более глубокого понимания процессов мировой экономики и способности быстро реагировать на внешние шоки.
Несмотря на масштабность процессов, 2026 год вряд ли станет временем радикальных сломов. Скорее он закрепит тенденции, начавшиеся ранее:
адаптацию к новому мировому порядку,
поиск баланса между конфликтом и сотрудничеством,
постепенное снижение интенсивности наиболее острых кризисов.
Однако уменьшение конфликтности не означает исчезновение рисков. Конкуренция между державами — прежде всего США и Китаем — будет только нарастать. Тем не менее общий настрой на 2026 год выглядит сдержанно оптимистичным: ресурсы дорожают, конфликты истощают, а значит, стимулов к компромиссам становится больше.
Комментарии1 комментарий(ев)