Астрологический джекпот: четыре счастливчика января 2026 года

Январь 2026 года обещает стать особенно удачным для четырех знаков зодиака. Астрологи отмечают, что этот период принесет им редкий шанс привлечь к себе благоприятные возможности, ощутимые результаты и новые источники влияния. По информации Zakon.kz , начало нового года открывает не просто календарный месяц, а настоящий период роста и прорывов, сообщает Lada.kz.

Фото: rutube.ru

После того как праздничные огни погаснут, а суета новогодних дней останется позади, наступит время, когда каждый из этих знаков сможет реализовать свои цели и получить долгожданное признание.

Телец: время расширять горизонты

Для Тельцов январь начинается с внутреннего беспокойства и сильного желания выйти за привычные рамки. Активность в девятом доме стимулирует к новым знаниям, освоению навыков и даже к путешествиям.

Рост через обучение и опыт : Тельцы, привыкшие к стабильности, могут почувствовать некоторый дискомфорт, но именно он станет катализатором личного развития.

Возможности для путешествий и обучения : Это время идеально подходит для курсов, семинаров, изучения новых языков или культур.

Личный рост: Те Тельцы, кто решится выйти из зоны комфорта, смогут открыть для себя неожиданные возможности и расширить жизненные перспективы.

Козерог: уверенность и самореализация

Январь усиливает потенциал Козерогов. Сезон их знака продолжается, а планетарное положение в начале месяца создает мощный импульс для достижения целей.

Активные планеты в первом доме : Солнце, Венера, Марс и Меркурий объединяют силы, усиливая уверенность в себе и решимость действовать.

Защита ценностей и проектов : Козероги чувствуют готовность отстаивать свои идеи, отношения и профессиональные достижения.

Период для признания: Благоприятное расположение планет способствует получению заслуженного внимания и наград за усилия.

Водолей: подготовка к мощному прорыву

Для Водолеев первая половина января может казаться спокойной и даже замедленной. Активность в двенадцатом доме требует тишины, размышлений и внутренней работы.

Время внутренней настройки : Это момент, чтобы определить истинные цели и желания.

Резкий поворот после 17 января : С приходом Венеры и Солнца в знак Водолея начинается период активного притяжения желаемого.

Харизма и влияние: Соединение Венеры с Плутоном усиливает обаяние, способствует новым знакомствам и возможностям, а также помогает привлекать ресурсы и поддержку.

Рыбы: успех через команду и союзников

Январь смещает акцент Рыб на дружбу, коллектив и общие цели. Планеты одиннадцатого дома подчеркивают важность работы в команде и поддержки окружения.

Сила объединения : Успех приходит через союзников, коллег и социальные сети.

Дисциплина и интуиция : Гармоничные аспекты Сатурна и Нептуна позволяют соединить рациональный подход с внутренним чутьем.

Период с 15 по 20 января: Особенно благоприятное время для укрепления связей, духовного роста и реализации долгосрочных планов.

Итог

Январь 2026 года — это месяц возможностей для Тельцов, Козерогов, Водолеев и Рыб. Каждому знаку астрологи советуют использовать сильные стороны, планировать шаги и доверять как внутренней интуиции, так и внешней поддержке. Для этих четырех знаков начало года станет временем побед, личного роста и новых перспектив.