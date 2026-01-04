Трамп после ударов по Венесуэле пригрозил еще двум странам

Президент США Дональд Трамп, оставаясь в центре мировой политической повестки, сделал резкие заявления после проведения военной операции американских сил в Венесуэле 3 января 2026 года. Его выступление на пресс-конференции в Белом доме сразу привлекло внимание СМИ и политических аналитиков, поскольку коснулось не только Венесуэлы, но и двух соседних стран — Колумбии и Кубы, сообщает Lada.kz со ссылкой на РБК.

Фото: Joe Raedle / Getty Images

Колумбия под подозрением: обвинения в производстве кокаина

На пресс-конференции, трансляция которой велась на официальном YouTube-канале Белого дома, Трамп прямо обвинил президента Колумбии Густаво Петро в причастности к наркобизнесу. По словам американского лидера, на территории страны функционируют объекты, задействованные в производстве кокаина.

«У него есть фабрики и заводы, где производится кокаин. Думаю, я остаюсь при своем первом заявлении – ему действительно стоит быть осторожнее», — подчеркнул Трамп.

Эти слова прозвучали особенно резко на фоне уже обострившейся ситуации в Венесуэле и могут стать началом дипломатической напряженности между США и Колумбией.

Куба: США готовы вмешаться «ради народа»

Помимо Колумбии, внимание Трампа привлекла ситуация на Кубе. По его словам, экономическая и социальная обстановка на острове крайне тяжелая, а Вашингтон рассматривает возможность оказания помощи кубинскому населению.

«Куба сейчас находится в очень плачевном состоянии, и мы хотим помочь людям», — заявил президент США.

Его позицию разделил и государственный секретарь США Марко Рубио, который подчеркнул, что власти Гаваны должны всерьез учитывать последствия дальнейшего развития событий, иначе рискуют столкнуться с серьезными международными последствиями.

Венесуэла: взрывы, чрезвычайное положение и международная реакция

Резкая риторика Трампа последовала после серии инцидентов в Венесуэле. В столице страны прогремели взрывы, что усугубило и без того напряженную обстановку в регионе. В ответ на это Колумбия потребовала срочного заседания Совета Безопасности ООН, а президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил чрезвычайное положение на всей территории государства.

Позже Дональд Трамп заявил, что Мадуро и его супруга были захвачены и вывезены за пределы страны, что вызвало волну международных обсуждений и протестов.

Последствия для региона и международной дипломатии

Эксперты отмечают, что заявления Трампа и действия США могут кардинально изменить расстановку сил в Латинской Америке:

Обострение отношений с Колумбией и Кубой.

Усиление напряженности в регионе вокруг Венесуэлы.

Возможное привлечение международных организаций к урегулированию кризиса.

Политическая карта Латинской Америки в начале 2026 года снова оказалась под влиянием внешних сил, и действия Трампа демонстрируют готовность США применять жёсткие меры за пределами своей территории.